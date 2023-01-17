В Беларуси начался заочный суд над Светланой Тихановской

В городском суде Минска во вторник, 17 января, начался заочный суд над одним из лидеров белорусской оппозиции Светланой Тихановской, которая объявила себя президентом страны после спорных выборов главы государства в августе 2020 года. Вместе с Тихановской в качестве обвиняемых в суд вызваны оппозиционеры Павел Латушко, Мария Мороз, Ольга Ковалькова и Сергей Дылевский.

Всем подсудимым вменяют в вину заговор с целью захвата государственной власти неконституционным путем, создание экстремистского формирования и руководство таким формированием, публичные призывы к мерам ограничительного характера (санкциям), иным действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, разжигание социальной вражды и розни.

Помимо этого, фигурантам дела в разном сочетании инкриминированы еще несколько статей. Так, Тихановскую дополнительно обвиняют в измене государству, приготовлении к участию в массовых беспорядках, захвате и удержании зданий и сооружений, воспрепятствовании работе ЦИК. Латушко инкриминируют превышение служебных полномочий и получение взятки.

Тихановская назвала суд над ней фарсом

По этому делу в Беларуси проведено так называемое «спецпроизводство», которое позволяет открывать уголовные дела в отношении фигурантов, находящихся за пределами страны и уклоняющихся от «явки в орган, ведущий уголовный процесс». В отношении всех фигурантов заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Светлана Тихановская назвала заочный суд над ней фарсом и местью со стороны белорусского правителя Александра Лукашенко. «Эти судебные процессы - вовсе не судебные процессы. Это шоу, фарс, и к правосудию это не имеет никакого отношения. Это личная месть Лукашенко и его приспешников, но не только мне, но и другим людям, которые противостоят ему», - заявила она на полях Всемирного экономического форума в Давосе 16 января.