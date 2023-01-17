В разделе «ванные комнаты» на международном портале по дизайну интерьера Houzz — почти 2,5 миллиона фото из реализованных проектов во всем мире за последние десять лет. Посмотрим на самые топовые.
Фото: десять самых популярных ванных комнат мира по версии Houzz
Для этой подборки мы взяли только самые свежие проекты: фото загружены на Houzz с 1 января 2022 года. Вот, какие ванные комнаты оказались хитами в разных странах.
Австралия
На первый взгляд легко не заметить, сколько идей по оптимизации пространства реализовано в этой ванной комнате. Продуманные места для косметики, безрамное остекление душевой кабины, лаконичная сантехника — все это работает на общее ощущение чистоты и лаконичности пространства. Нет каких-то ярких, перетягивающих на себя внимание элементов, и в этом основная идея.
Дизайн: hecticrAt architects
Где: Сидней, Австралия
Германия
Архитектора Дирка Хёрнера из Eben Architektur попросили переделать дом 1991-го года постройки. В процессе реконструкции ванной комнаты ванну заменили на душевую кабину.
Благодаря керамической плитке песочного цвета и большой стеклянной перегородке комната больше не выглядит тесной. Особый штрих — медная арматура от Dornbracht.
Дизайн: EBEN ARCHITEKTUR
Где: Франкфурт, Германия
Испания
Архитектор Рубен да Сильва описывает эту ванную комнату в Барселоне как минималистичную. Главный герой интерьера — трюмо — добавляет ванной комнате индустриальный флер. Именно это, в основном, и привлекало пользователей, которые активно сохраняли фото этого интерьера на Houzz.
Дизайн: Brákara Studio
Где: Барселона, Испания
Франция
Эта ванная комната находится в парижской квартире, принадлежащей семье из четырех человек. Комната небольшая, но дизайнеру удалось разместить в ней ванну, душ и две раковины. Для семьи с двумя маленькими детьми это оказалось удобнее. Плитка под мрамор придает помещению изысканный вид.
Дизайн: Hava CASTRO
Где: Париж, Франция
Ирландия
Душевая кабина — центральный элемент этой ванной комнаты. Терраццо с его многоцветной текстурой оживляет монохромное пространство. Изящный переход облицовки со стены на пол, а также безрамная стеклянная душевая дверь помогают сохранить спокойную атмосферу в помещении.
Дизайн: re-interiors
Где: Дублин, Ирландия
Италия
В этой просторной ванной комнате от Studio Tenca Associati взгляд притягивает стена за отдельно стоящей ванной. Стены оформлены крупным керамогранитом под мрамор с минимальным количеством швов. Очень большое зеркало под потолок добавляет комнате света.
Дизайн: Studio Tenca & Associati
Где: Милан, Италия
Япония
Небольшая ванная комната от Clasis Home — непростое в оформлении помещение: белого цвета избегали даже в мельчайших деталях, таких как розетки или рамки светильников. Столешница выполнена из искусственного мрамора с встраиваемой раковиной. Дверь справа ведет в гардеробную со встроенными полками и шкафами, а дверь слева скрывает от глаз унитаз.
Дизайн: クラシスホーム株式会社
Где: Нагоя, Япония
Новая Зеландия
Пестрая молочно-зеленая плитка зеллиге подобрана в цвет картины. Вневременную базу создают тростниковые рамы зеркал и трюмо из светлого дерева. Сама ванная комната напоминает изысканный пейзаж.
Дизайн: Quill
Где: Крайстчерч, Австралия
Великобритания
Цветовая гамма этого лондонского таунхауса, спроектированного командой Indie & Co., светлая и свежая с акцентами черного и темного цветов. В санузле мы видим совершенно противоположный прием: угольные стены контрастируют с белой сантехникой, а зеркало помогает усилить яркие узорчатые обои.
Дизайн: Indie & Co
Где: Лондон, Великобритания
США
Умные душевые ниши выделяют эту ванную комнату из Чикаго. Две верхние секции достаточной высоты, чтобы поставить шампуни. А на нижнюю нишу удобно ставить ногу во время депиляции или иных косметических процедур. Крючок для полотенец вынесли за пределы душевой кабины. Отдельно стоящую ванну расположили у окна.
Дизайн: Plain & Posh
Где: Чикаго, США