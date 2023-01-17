Фото: десять самых популярных ванных комнат мира по версии Houzz

Для этой подборки мы взяли только самые свежие проекты: фото загружены на Houzz с 1 января 2022 года. Вот, какие ванные комнаты оказались хитами в разных странах.

Австралия

На первый взгляд легко не заметить, сколько идей по оптимизации пространства реализовано в этой ванной комнате. Продуманные места для косметики, безрамное остекление душевой кабины, лаконичная сантехника — все это работает на общее ощущение чистоты и лаконичности пространства. Нет каких-то ярких, перетягивающих на себя внимание элементов, и в этом основная идея.

Дизайн: hecticrAt architects Где: Сидней, Австралия

Германия

Архитектора Дирка Хёрнера из Eben Architektur попросили переделать дом 1991-го года постройки. В процессе реконструкции ванной комнаты ванну заменили на душевую кабину.

Благодаря керамической плитке песочного цвета и большой стеклянной перегородке комната больше не выглядит тесной. Особый штрих — медная арматура от Dornbracht.

Дизайн: EBEN ARCHITEKTUR Где: Франкфурт, Германия

Испания

Архитектор Рубен да Сильва описывает эту ванную комнату в Барселоне как минималистичную. Главный герой интерьера — трюмо — добавляет ванной комнате индустриальный флер. Именно это, в основном, и привлекало пользователей, которые активно сохраняли фото этого интерьера на Houzz.

Дизайн: Brákara Studio Где: Барселона, Испания

Франция