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Фото: десять самых популярных ванных комнат мира по версии Houzz

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Фото: десять самых популярных ванных комнат мира по версии Houzz
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Ванная комната. Снимок иллюстративный.
Ванная комната. Снимок иллюстративный. Фото: Ruumikoda.eu

В разделе «ванные комнаты» на международном портале по дизайну интерьера Houzz — почти 2,5 миллиона фото из реализованных проектов во всем мире за последние десять лет. Посмотрим на самые топовые. 

Для этой подборки мы взяли только самые свежие проекты: фото загружены на Houzz с 1 января 2022 года. Вот, какие ванные комнаты оказались хитами в разных странах.

Австралия

На первый взгляд легко не заметить, сколько идей по оптимизации пространства реализовано в этой ванной комнате. Продуманные места для косметики, безрамное остекление душевой кабины, лаконичная сантехника — все это работает на общее ощущение чистоты и лаконичности пространства. Нет каких-то ярких, перетягивающих на себя внимание элементов, и в этом основная идея.

Дизайн: hecticrAt architects

Где: Сидней, Австралия

Германия

Архитектора Дирка Хёрнера из Eben Architektur попросили переделать дом 1991-го года постройки. В процессе реконструкции ванной комнаты ванну заменили на душевую кабину.

Благодаря керамической плитке песочного цвета и большой стеклянной перегородке комната больше не выглядит тесной. Особый штрих — медная арматура от Dornbracht.

Дизайн: EBEN ARCHITEKTUR

Где: Франкфурт, Германия

Испания

Архитектор Рубен да Сильва описывает эту ванную комнату в Барселоне как минималистичную. Главный герой интерьера — трюмо — добавляет ванной комнате индустриальный флер. Именно это, в основном, и привлекало пользователей, которые активно сохраняли фото этого интерьера на Houzz.

Дизайн: Brákara Studio

Где: Барселона, Испания

Франция

Эта ванная комната находится в парижской квартире, принадлежащей семье из четырех человек. Комната небольшая, но дизайнеру удалось разместить в ней ванну, душ и две раковины. Для семьи с двумя маленькими детьми это оказалось удобнее. Плитка под мрамор придает помещению изысканный вид.

Дизайн: Hava CASTRO

Где: Париж, Франция

Ирландия

Душевая кабина — центральный элемент этой ванной комнаты. Терраццо с его многоцветной текстурой оживляет монохромное пространство. Изящный переход облицовки со стены на пол, а также безрамная стеклянная душевая дверь помогают сохранить спокойную атмосферу в помещении.

Дизайн: re-interiors

Где: Дублин, Ирландия

Италия

В этой просторной ванной комнате от Studio Tenca Associati взгляд притягивает стена за отдельно стоящей ванной. Стены оформлены крупным керамогранитом под мрамор с минимальным количеством швов. Очень большое зеркало под потолок добавляет комнате света.

Дизайн: Studio Tenca & Associati

Где: Милан, Италия

Япония

Небольшая ванная комната от Clasis Home — непростое в оформлении помещение: белого цвета избегали даже в мельчайших деталях, таких как розетки или рамки светильников. Столешница выполнена из искусственного мрамора с встраиваемой раковиной. Дверь справа ведет в гардеробную со встроенными полками и шкафами, а дверь слева скрывает от глаз унитаз.

Дизайн: クラシスホーム株式会社

Где: Нагоя, Япония

Новая Зеландия

Пестрая молочно-зеленая плитка зеллиге подобрана в цвет картины. Вневременную базу создают тростниковые рамы зеркал и трюмо из светлого дерева. Сама ванная комната напоминает изысканный пейзаж.

Дизайн: Quill

Где: Крайстчерч, Австралия

Великобритания

Цветовая гамма этого лондонского таунхауса, спроектированного командой Indie & Co., светлая и свежая с акцентами черного и темного цветов. В санузле мы видим совершенно противоположный прием: угольные стены контрастируют с белой сантехникой, а зеркало помогает усилить яркие узорчатые обои.

Дизайн: Indie & Co

Где: Лондон, Великобритания

США

Умные душевые ниши выделяют эту ванную комнату из Чикаго. Две верхние секции достаточной высоты, чтобы поставить шампуни. А на нижнюю нишу удобно ставить ногу во время депиляции или иных косметических процедур. Крючок для полотенец вынесли за пределы душевой кабины. Отдельно стоящую ванну расположили у окна.

Дизайн: Plain & Posh

Где: Чикаго, США

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