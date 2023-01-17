Бдительный человек помог поймать воров-гастролеров

В пятницу, 13 января, после полуночи в полицию поступило сообщение о том, что возле автомобиля в Килинги-Нымме развернута подозрительная деятельность, и из-под машины летят искры. Позже выяснилось, что машина стала жертвой воров и осталась без катализатора.

Как передает Ляэнеская префектура, подозреваемых в совершении кражи молодых граждан Латвии задержали в ту же ночь в Килинги-Нымме и для выяснения обстоятельств случившегося было возбуждено уголовное дело.

В машине подозреваемых в краже молодых людей были обнаружены два катализатора. Владелец одного из них известен полиции, сотрудники правоохранительных органов ищут владельца другого. Владелец может связаться с полицией по электронной почте reelika.kivi@politsei.ee или по телефону 444 6607.