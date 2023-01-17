После заявления о трагедии в Днепре Арестович подал в отставку

«Написал заявление об уходе с должности. Хочу показать пример цивилизованного поведения: принципиальная ошибка, значит, в отставку», - пишет Арестович.

Днем 14 января в ходе массированного удара по Украине российские войска нанесли удар по жилому дому в Днепре. Вечером того же дня в прямом эфире Арестович заявил, что ракету, которая попала в девятиэтажный жилой дом, предположительно сбили украинские ПВО.

Сегодня Арестович написал большой пост в Facebook и извинился за допущенную в прямом эфире ошибку.

«Я допустил серьезную ошибку в прямом эфире. Неважно, по какой причине и как ее услышали зрители, но впредь буду строже относиться к информации, которую озвучиваю. Я приношу искренние извинения пострадавшим и их родственникам, жителям Днепра и всем, кого глубоко ранила моя преждевременная ошибочная версия причины удара российской ракеты в жилой дом», - пишет Арестович.

Он также отметил, что версию, о которой он заявил в прямом эфире, специально раскручивают для ослабления украинского информационного влияния и Москва, и украинская оппозиция.

«Работа нашей оппозиции на разделение украинцев и поиск предателей ради политических дивидендов - игра, которой умело пользовался и пользуется Кремль.