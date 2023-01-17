Алексей Арестович подал в отставку с должности советника офиса Зеленского, о чем сообщил на своей странице в Facebook.
После заявления о трагедии в Днепре Арестович подал в отставку
«Написал заявление об уходе с должности. Хочу показать пример цивилизованного поведения: принципиальная ошибка, значит, в отставку», - пишет Арестович.
Днем 14 января в ходе массированного удара по Украине российские войска нанесли удар по жилому дому в Днепре. Вечером того же дня в прямом эфире Арестович заявил, что ракету, которая попала в девятиэтажный жилой дом, предположительно сбили украинские ПВО.
Сегодня Арестович написал большой пост в Facebook и извинился за допущенную в прямом эфире ошибку.
«Я допустил серьезную ошибку в прямом эфире. Неважно, по какой причине и как ее услышали зрители, но впредь буду строже относиться к информации, которую озвучиваю. Я приношу искренние извинения пострадавшим и их родственникам, жителям Днепра и всем, кого глубоко ранила моя преждевременная ошибочная версия причины удара российской ракеты в жилой дом», - пишет Арестович.
Он также отметил, что версию, о которой он заявил в прямом эфире, специально раскручивают для ослабления украинского информационного влияния и Москва, и украинская оппозиция.
«Работа нашей оппозиции на разделение украинцев и поиск предателей ради политических дивидендов - игра, которой умело пользовался и пользуется Кремль.
Сознательная ставка на ненависть украинцев против украинцев (вне зависимости от фамилий), ставка на разделение, на политические игры в воюющей стране перед месяцами тяжелейших боев - путь к проигрышу в войне, как было не один раз в нашей истории», - пишет Арестович.