Белорусская теннисистка, комментируя скандал с российским триколором на Australian Open, опять включила старую пластинку

И хотя множество спортивных федераций запретили спортсменам из стран-агрессоров, России и Беларуси, участвовать в соревнованиях, теннисные боссы решили иначе и допустили их к участию под нейтральным флагом.

Однако приехавшим в Австралию болельщикам было от этого ни жарко, ни холодно, поэтому во время матча Байндль-Рахимова они достали российский флаг.

Посол Украины в Австралии Василь Мирошниченко сделал после этого жесткое заявление, в котором потребовал, чтобы Австралийская федерация тенниса продолжила придерживаться политики нейтрального флага. После этого организаторы турнира решили, что в дальнейшем флаги России и Беларуси на трибунах будут запрещены.

После этого инцидента журналисты обратились за комментариями к пятой ракетке мира, соревнующейся в Австралии белоруске Арине Соболенко. Однако ответ был вполне предсказуем.

«Я думала, что у тенниса, и не только тенниса, но и в общем у спорта, нет ничего общего с политикой. Но если все чувствуют себя так лучше, то окей. Я не могу это контролировать. Что я могу сказать? Если они это сделали, окей. Если флаги запрещены, то они запрещены», - сказала Соболенко после победы над чешкой Терезой Мартинцовой (WTA 74) со счетом 6:1, 6:4.

Еще у Соболенко спросили, может ли нервировать украинских болельщиков то, что они видят флаг России.