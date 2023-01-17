По данным Центра надзора за дорожным движением, в прошлом году больше всего нарушений правил дорожного движения в Эстонии было совершено на автомобилях BMW 16-20-летнего возраста.
Полиция перечислила марки машин, которые чаще всего нарушают правила дорожного движения
Полиция перечислила марки машин, которые чаще всего нарушают правила дорожного движения
BMW этого возраста были задержаны полицией за нарушение правил дорожного движения в 1926 случаях. Далее следуют автомобили Toyota возрастом до пяти лет, водители которых попадались на нарушениях 1894 раза. На третьем месте водители Volkswagen (16-20 лет), на счету которых 1695 нарушений Закона о дорожном движении.
На автомобилях Škoda в возрасте до пяти лет в прошлом году было совершено 1612 нарушений, на автомобилях Volkswagen в возрасте 11-15 лет 1598 нарушений и 1587 нарушений ПДД на автомобилях BMW того же возраста. На счету Audi 11-15 лет – 1382 нарушения.
Водители 6-10-летних Volkswagen попались на нарушении 1380 раз, обладатели Toyota того же возраста нарушили закон 1247 раз, а владельцы 6-10-летних BMW – 1245 раз.