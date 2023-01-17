Полиция перечислила марки машин, которые чаще всего нарушают правила дорожного движения

BMW этого возраста были задержаны полицией за нарушение правил дорожного движения в 1926 случаях. Далее следуют автомобили Toyota возрастом до пяти лет, водители которых попадались на нарушениях 1894 раза. На третьем месте водители Volkswagen (16-20 лет), на счету которых 1695 нарушений Закона о дорожном движении.

На автомобилях Škoda в возрасте до пяти лет в прошлом году было совершено 1612 нарушений, на автомобилях Volkswagen в возрасте 11-15 лет 1598 нарушений и 1587 нарушений ПДД на автомобилях BMW того же возраста. На счету Audi 11-15 лет – 1382 нарушения.