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АНАЛИЗ ⟩ Разные партии предлагают схожие предвыборные программы

Микк Салу
, журналист
Разные партии предлагают схожие предвыборные программы
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В начале марта станет известно, чья программа больше всего понравилась избирателям.
В начале марта станет известно, чья программа больше всего понравилась избирателям. Фото: Tairo Lutter

Обобщая предвыборные программы эстонских партий в преддверии выборов, можно сказать, что они ситуативные и менее мировоззренческие*, особенно по сравнению с программами предыдущих лет.

Меньше визионерства и идеологии. Больше прагматизма и технократического подхода. «На выходных один знакомый сказал, что предвыборные программы партий все больше и больше совпадают с планами развития министерств», – говорит, например, генеральный секретарь «Отечества» Прийт Сибуль.

Предвыборные программы также стали более похожими. Отчасти это является долговременной тенденцией, наиболее отчетливо проявляющейся в долгом марше Партии Реформ к центру. В результате уже никого не удивляет, что новая программа правящей партии также обещает повышение пенсии до 1000 евро через четыре года (то же самое обещает Центристская партия) или бесплатный детский сад (обещание соцдемов). Но то же самое можно увидеть и в случае с «Отечеством» и социал-демократами. О социал-демократах можно даже сказать, что их программа стала более центристской. Меньше разговоров об открытости, инвестировании в людей и месте Эстонии в мире, программа стала в большей степени классически социалистической и с привкусом Центристской партии, ориентированной на экономическое выживание. «У меня также сложилось впечатление, что они продвинулись в сторону Центристской партии», – признает Андре Ханимаги, генеральный секретарь Центристской партии.

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