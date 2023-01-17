Обобщая предвыборные программы эстонских партий в преддверии выборов, можно сказать, что они ситуативные и менее мировоззренческие*, особенно по сравнению с программами предыдущих лет.
Для подписчиков
АНАЛИЗ ⟩ Разные партии предлагают схожие предвыборные программы
Разные партии предлагают схожие предвыборные программы
Меньше визионерства и идеологии. Больше прагматизма и технократического подхода. «На выходных один знакомый сказал, что предвыборные программы партий все больше и больше совпадают с планами развития министерств», – говорит, например, генеральный секретарь «Отечества» Прийт Сибуль.
Ключевые слова