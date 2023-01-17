АНАЛИЗ ⟩ Разные партии предлагают схожие предвыборные программы

Предвыборные программы также стали более похожими. Отчасти это является долговременной тенденцией, наиболее отчетливо проявляющейся в долгом марше Партии Реформ к центру. В результате уже никого не удивляет, что новая программа правящей партии также обещает повышение пенсии до 1000 евро через четыре года (то же самое обещает Центристская партия) или бесплатный детский сад (обещание соцдемов). Но то же самое можно увидеть и в случае с «Отечеством» и социал-демократами. О социал-демократах можно даже сказать, что их программа стала более центристской. Меньше разговоров об открытости, инвестировании в людей и месте Эстонии в мире, программа стала в большей степени классически социалистической и с привкусом Центристской партии, ориентированной на экономическое выживание. «У меня также сложилось впечатление, что они продвинулись в сторону Центристской партии», – признает Андре Ханимаги, генеральный секретарь Центристской партии.