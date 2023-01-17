В 2023 году пять из 11 государственных праздников выпадут на выходные.
Сколько дней жители Эстонии будут отдыхать в 2023 году?
На субботу или воскресенье в 2023 году попадают Иванов день (24 июня), День восстановления независимости (20 августа), канун Рождества (24 декабря), не говоря уже о Пасхе (9 апреля) и Дне Святой троицы (28 мая), которые всегда приходятся на воскресенье.
На пятницу в 2023 году, помимо Страстной пятницы (7 апреля), выпадает самый ближайший госпраздник - День восстановления независимости ЭР (20 августа), а также День победы (23 июня).
Первый день Рождества в этом году выпал на понедельник, а второй день Рождества, соответственно, на вторник.
Национальный (День независимости) и 11 государственных праздников (к ним относится и 1 января, который уже в 2024 году выпадет на понедельник) являются в Эстонии выходными днями. По закону о трудовом договоре, рабочие дни, предшествующие 1 января, 24 февраля, 23 июня и 24 декабря, сокращены на три часа.
За часы, отработанные в праздничный день, работнику должна быть выплачена заработная плата в двойном размере, независимо от того, оплачивается ли она помесячно или по часам, работает ли человек на основе обычного или суммированного рабочего времени.
Если смена работника начинается в обычный рабочий день и заканчивается в праздничный день, то часы, отработанные в праздничный день, должны быть компенсированы. Оставшееся рабочее время той же смены, приходящееся на день до или после праздничного дня, оплачивается в обычном порядке.
Государственные и национальные праздники 2023:
Пятница, 24 февраля - День независимости Эстонской Республики
Пятница, 7 апреля - Страстная пятница
Воскресенье, 9 апреля - Пасха
Понедельник, 1 мая - День весны
Воскресенье, 28 мая - День святой Троицы
Пятница, 23 июня - День победы в Освободительной войне
Суббота, 24 июня - Иванов день
Воскресенье, 20 август - День восстановления независимости
Воскресенье, 24 декабря - канун Рождества
Понедельник, 25 декабря - первый день Рождества
Вторник, 26 декабря - второй день Рождества