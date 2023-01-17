Сколько дней жители Эстонии будут отдыхать в 2023 году?

На субботу или воскресенье в 2023 году попадают Иванов день (24 июня), День восстановления независимости (20 августа), канун Рождества (24 декабря), не говоря уже о Пасхе (9 апреля) и Дне Святой троицы (28 мая), которые всегда приходятся на воскресенье.

На пятницу в 2023 году, помимо Страстной пятницы (7 апреля), выпадает самый ближайший госпраздник - День восстановления независимости ЭР (20 августа), а также День победы (23 июня).

Первый день Рождества в этом году выпал на понедельник, а второй день Рождества, соответственно, на вторник.

Национальный (День независимости) и 11 государственных праздников (к ним относится и 1 января, который уже в 2024 году выпадет на понедельник) являются в Эстонии выходными днями. По закону о трудовом договоре, рабочие дни, предшествующие 1 января, 24 февраля, 23 июня и 24 декабря, сокращены на три часа.

За часы, отработанные в праздничный день, работнику должна быть выплачена заработная плата в двойном размере, независимо от того, оплачивается ли она помесячно или по часам, работает ли человек на основе обычного или суммированного рабочего времени.

Если смена работника начинается в обычный рабочий день и заканчивается в праздничный день, то часы, отработанные в праздничный день, должны быть компенсированы. Оставшееся рабочее время той же смены, приходящееся на день до или после праздничного дня, оплачивается в обычном порядке.