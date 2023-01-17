Нововведение: легкие ДТП теперь можно регистрировать через мобильное приложение

Об этом фонд сообщил BNS в переданном во вторник пресс-релизе, отметив, что отчет в цифровой форме можно подать о ДТП в Эстонии с участием до пяти транспортных средств.

Помимо ДТП с транспортными средствами, сообщение об ущербе также может быть предъявлено в случае ДТП между транспортным средством и другим имуществом, например, велосипедами, скутерами, легкими скутерами, а также забором, домом, заправочной колонкой и т. д. Сообщение об ущербе можно оформить как в случае транспортных средств, занесенных в эстонские регистры, так и для автомобилей, зарегистрированных за рубежом.

Приложение по адресу avarii.ikf.ee работает на эстонском, русском и английском языках и может использоваться клиентами всех страховых обществ. Приложение моментально передает данные произошедшего в страховую компанию клиента, что ускоряет рассмотрение дела и оформление компенсаций.