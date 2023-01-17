Министры обороны соберутся в четверг в Эстонии, чтобы представить новый пакет помощи Украине

На данный момент свое участие подтвердили также министр обороны Польши Мариуш Блащак, министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас и министр обороны Латвии Инара Мурниеце. Представители десяти других стран - Франции, Германии, Испании, Словакии, Канады, Нидерландов, Норвегии, Швеции, Италии и Чешской Республики - были приглашены, но еще не подтвердили свое участие.