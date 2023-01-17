В четверг в военном городке Тапа состоится международная встреча стран-доноров в преддверии так называемого формата Рамштайн, на которой министры обороны представят новые пакеты военной помощи Украине. Пакеты включают тяжелое вооружение.
Министры обороны соберутся в четверг в Эстонии, чтобы представить новый пакет помощи Украине
Министры обороны соберутся в четверг в Эстонии, чтобы представить новый пакет помощи Украине
Инициаторами встречи выступят министр обороны Эстонии Ханно Певкур (Партия реформ) и министр обороны Великобритании Бен Уоллес.
На данный момент свое участие подтвердили также министр обороны Польши Мариуш Блащак, министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас и министр обороны Латвии Инара Мурниеце. Представители десяти других стран - Франции, Германии, Испании, Словакии, Канады, Нидерландов, Норвегии, Швеции, Италии и Чешской Республики - были приглашены, но еще не подтвердили свое участие.
После встречи министры обороны и представители стран проведут пресс-конференцию, за которой можно будет следить на портале Postimees.
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