Вт, 17.01.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Министры обороны соберутся в четверг в Эстонии, чтобы представить новый пакет помощи Украине

Брита-Мария Алас
, ежедневный редактор новостей Эстонии
Министры обороны соберутся в четверг в Эстонии, чтобы представить новый пакет помощи Украине
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Министр обороны Польши Мариуш Блащак и министр обороны Эстонии Ханно Певкур.
Министр обороны Польши Мариуш Блащак и министр обороны Эстонии Ханно Певкур. Фото: Kaitseministeerium

В четверг в военном городке Тапа состоится международная встреча стран-доноров в преддверии так называемого формата Рамштайн, на которой министры обороны представят новые пакеты военной помощи Украине. Пакеты включают тяжелое вооружение.

Инициаторами встречи выступят министр обороны Эстонии Ханно Певкур (Партия реформ) и министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

На данный момент свое участие подтвердили также министр обороны Польши Мариуш Блащак, министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас и министр обороны Латвии Инара Мурниеце. Представители десяти других стран - Франции, Германии, Испании, Словакии, Канады, Нидерландов, Норвегии, Швеции, Италии и Чешской Республики - были приглашены, но еще не подтвердили свое участие.

После встречи министры обороны и представители стран проведут пресс-конференцию, за которой можно будет следить на портале Postimees.

Ключевые слова
Наверх