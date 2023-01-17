«Я находил только умерших». Истории жителей дома, разрушенного российской ракетой в Днепре

«Влад сберег меня, я почти цела, несмотря на рану на голове и голые ободранные ноги. Я не знаю, где родители. Я уверена, что они были на кухне, которой уже нет. Спасаться я не хотела, хотела, чтобы нашли родителей. Понимаю, что кота Ричарда уже нет. Он вряд ли выжил. Я хочу к родителям. Мне больно. Я существую вообще?»

Антон и Ева

21-летний Антон сделал предложение Еве на Новый год. Договорились пожениться весной. 14 января он подъезжал к дому Евы, разговаривая с ней по телефону. Молодому человеку оставалось 300 метров до подъезда, когда в девятиэтажку попала ракета. Звонок прервался.

Антон нервно рванул к зданию. «Когда я приехал, то увидел бетонные завалы. Провалилось все и восьмой этаж, на котором она живет. Я туда полез, не дождавшись спасателей. Туда, где нет стены и холодильник стоит», - рассказал он украинскому порталу 056.ua.

«Все пылало, был газ. Спасатели кричали, чтобы слез, а я там стою, голыми руками бетонные плиты двигаю, ищу ее. Потом оттуда военные уже "за шкибарки" сняли меня, говоря, что газ может взорваться» , - рассказал Антон. Он участвовал в поисках пять часов подряд. За это время помог спасателям найти других пострадавших.