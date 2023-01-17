На прошлой неделе стало известно, что в рамках предвыборной кампании министр юстиции Леа Данильсон-Ярг («Отечество») разослала личные письма школьным учителям. Подобное поведение вызывало много вопросов: в странах с правовым пространством, подобным Эстонии, столь активная реклама приводила к штрафам для политиков.
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НАРУШИЛА ЛИ ПРАВИЛА? ⟩ Министр юстиции Данильсон-Ярг рассылает учителям партийную рекламу
Министр юстиции Данильсон-Ярг рассылает учителям партийную рекламу
Министр юстиции нашла адреса электронной почты учителей на сайте школы. В письме, адрессованном учителям, Данильсон-Ярг перечислила цели, поставленные с ее коллегой по партии, министром образования Тынисом Лукасом.
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