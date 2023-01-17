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НАРУШИЛА ЛИ ПРАВИЛА? ⟩ Министр юстиции Данильсон-Ярг рассылает учителям партийную рекламу

Мейнхард Пулк
, журналист
Министр юстиции Данильсон-Ярг рассылает учителям партийную рекламу
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Министр юстиции Леа Данильсон-Ярг.
Министр юстиции Леа Данильсон-Ярг. Фото: Mihkel Maripuu

На прошлой неделе стало известно, что в рамках предвыборной кампании министр юстиции Леа Данильсон-Ярг («Отечество») разослала личные письма школьным учителям. Подобное поведение вызывало много вопросов: в странах с правовым пространством, подобным Эстонии, столь активная реклама приводила к штрафам для политиков.

Министр юстиции нашла адреса электронной почты учителей на сайте школы. В письме, адрессованном учителям, Данильсон-Ярг перечислила цели, поставленные с ее коллегой по партии, министром образования Тынисом Лукасом. 

Например, Данильсон-Ярг заявила, что при формировании будущих коалиций целью «Отечества» является повышение минимальной заработной платы учителей до 125 процентов от средней заработной платы в Эстонии. Выходит, К 2024 году средняя зарплата учителей вырастет до 3000 евро. Как отметила сама Данильсон-Ярг, это была предвыборная реклама.

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