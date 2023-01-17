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Автомобиль съехал с дороги и упал на крышу на шоссе Хальяла–Кясму

Сийм Михайлов
, журналист
Автомобиль съехал с дороги и упал на крышу на шоссе Хальяла–Кясму
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Эвакуатор помог Nissan встать на четыре колеса и отбуксировал упавшую на крышу машину.
Эвакуатор помог Nissan встать на четыре колеса и отбуксировал упавшую на крышу машину. Фото: Siim Mihailov

Незадолго до девяти часов в Центр тревоги поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на 6-м километре шоссе Хальяла-Кясму в Ляэне-Вирумаа. По предварительной информации, водитель автомобиля не справился с управлением на скользкой дороге, съехал в кювет и перевернулся на крышу.

Упавшим на крышу автомобилем оказался Nissan Note, которым управляла 45-летняя женщина. Водитель был трезв и имел право управлять автомобилем. Ее осмотрели в машине скорой помощи и не обнаружили никаких травм. Пирьо Нейссаар, специалист по коммуникациям Идаской префектуры Департамента полиции и погранохраны, сказала, что дорожные условия остаются зимними, и посоветовала людям быть предельно осторожными за рулем. «Лучше ехать медленнее, в зависимости от дорожных условий и ваших навыков вождения», - сказала Нейссаар.

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