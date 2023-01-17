Автомобиль съехал с дороги и упал на крышу на шоссе Хальяла–Кясму

Упавшим на крышу автомобилем оказался Nissan Note, которым управляла 45-летняя женщина. Водитель был трезв и имел право управлять автомобилем. Ее осмотрели в машине скорой помощи и не обнаружили никаких травм. Пирьо Нейссаар, специалист по коммуникациям Идаской префектуры Департамента полиции и погранохраны, сказала, что дорожные условия остаются зимними, и посоветовала людям быть предельно осторожными за рулем. «Лучше ехать медленнее, в зависимости от дорожных условий и ваших навыков вождения», - сказала Нейссаар.