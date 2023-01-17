EVEA: зеленый поворот становится проектом элиты

По мнению ассоциации, успех внедрения экономики замкнутого цикла зависит от того, какая часть использованных ресурсов будет собрана и отсортирована для переработки и повторного использования. Ключевым вопросом здесь является создание мотиваторов для людей и компаний собирать, сортировать и отдавать вещи, жизненный цикл которых подошел к концу.

Поэтому в EVEA предлагает создать условия, когда сдающим рассортированные отходы и бывшие в употреблении вещи за это платят платят, а не наоборот. Другими словами, отходам должна придаваться ценность и формироваться цена. Это народный проект в экономике замкнутого цикла, который, по прогнозу EVEA, также будет гарантировать, что люди будут заниматься сбором уже вывезенных на природу отходов, которые в последствии будут направлены в повторное использование.

В частности, в EVEA подчеркивают важность широкого вовлечения малых и средних предприятий (МСП) в зеленый поворот, например, посредством консультационных и инвестиционных грантов и льготных кредитов для микро- и малых предприятий.

В дополнение к уже запланированным мерам в EVEA считают необходимым создать механизм поддержки инвестиций на основе ЕС и национальных источников финансирования для более быстрого внедрения существующих зеленых технологий для микро- и малых компаний. Для развития новых технологий план действий зеленого поворота и Программы развития научно-исследовательских и опытно конструкторских работ, инноваций и предпринимательства на 2021–2035 годы (TAIE) предусматривают крупномасштабное финансирование, но эти технологии появятся лишь спустя годы. В то же время, зеленый поворот можно и нужно начинать уже сегодня, внедряя в рабочие процессы компаний максимально доступные климатические и экологически безопасные решения.