По словам главы Ассоциации малых и средних предприятий (EVEA) Илле Накурт-Мурумаа, зеленый поворот может быть успешным только в том случае, если в его реализации будет принимать участие все общество, и от этого выиграют все предприятия и жители.
EVEA: зеленый поворот становится проектом элиты
В целом в EVEA согласны с правительственным планом действий по зеленому повороту, но для объединения остается неясным, кто является исполнителем проектов и непосредственным бенефициаром зеленого поворота.
«Анализируя план действий правительства по зеленому повороту и различные отраслевые планы развития, можно сделать обобщение, что на данный момент зеленый поворот становится проектом элиты, бенефициарами которого являются достаточно крупные компании, в том числе государственные, и предприятия, имеющие доминирующее влияние на рынке», – сказала Накурт-Мурумаа.
Для вовлечения всего общества в зеленый поворот, в EVEA предлагают в качестве решения выпуск государством ценных бумаг зеленого поворота (RVP), которые распределились бы в равных долях среди всех жителей Эстонии.
Ценные бумаги можно было использовать только для оплаты инвестиций, связанных с целями зеленого поворота. Например, инвестиции в производство возобновляемой энергии, инвестиции в энергосбережение и теплоизоляцию зданий, инвестиции в накопление энергии, покупку акций энергетических кооперативов и компаний с экономикой замкнутого цикла, покупку электромобилей, инвестиции в охрану окружающей среды или инвестиции в органическое земледелие.
Источниками покрытия RVP могут быть соответствующие средства фондов Европейского союза (ЕС), средства государственного бюджета, предназначенные для поддержки зеленого перехода, и облигации, выпущенные государством для осуществления зеленого перехода.
По оценке EVEA, эстонская энергетика также нуждается в новой модели производства энергии: широкомасштабное или распределенное производство энергии вместо запланированного в основном централизованного производства энергии. Каждый человек и компания должны иметь право и практическую возможность производить, накапливать и продавать энергию, произведенную из возобновляемых источников, в сеть. Реализация широкомасштабной модели требует существенного изменения развития электросетей и вклада государства в развитие умных сетей.
По мнению ассоциации, успех внедрения экономики замкнутого цикла зависит от того, какая часть использованных ресурсов будет собрана и отсортирована для переработки и повторного использования. Ключевым вопросом здесь является создание мотиваторов для людей и компаний собирать, сортировать и отдавать вещи, жизненный цикл которых подошел к концу.
Поэтому в EVEA предлагает создать условия, когда сдающим рассортированные отходы и бывшие в употреблении вещи за это платят платят, а не наоборот. Другими словами, отходам должна придаваться ценность и формироваться цена. Это народный проект в экономике замкнутого цикла, который, по прогнозу EVEA, также будет гарантировать, что люди будут заниматься сбором уже вывезенных на природу отходов, которые в последствии будут направлены в повторное использование.
В частности, в EVEA подчеркивают важность широкого вовлечения малых и средних предприятий (МСП) в зеленый поворот, например, посредством консультационных и инвестиционных грантов и льготных кредитов для микро- и малых предприятий.
В дополнение к уже запланированным мерам в EVEA считают необходимым создать механизм поддержки инвестиций на основе ЕС и национальных источников финансирования для более быстрого внедрения существующих зеленых технологий для микро- и малых компаний. Для развития новых технологий план действий зеленого поворота и Программы развития научно-исследовательских и опытно конструкторских работ, инноваций и предпринимательства на 2021–2035 годы (TAIE) предусматривают крупномасштабное финансирование, но эти технологии появятся лишь спустя годы. В то же время, зеленый поворот можно и нужно начинать уже сегодня, внедряя в рабочие процессы компаний максимально доступные климатические и экологически безопасные решения.
В EVEA не считают правильным, что мероприятия по энергоэффективности зданий ограничиваются жилищным фондом и не касаются зданий, используемых для бизнеса. Утепление коммерческих зданий и использование в них возобновляемой энергии также должно поддерживаться, и для этого должны быть созданы соответствующие меры.