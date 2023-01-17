Роман Костомаров остается в медикаментозной коме

«Мы все болеем за него, я уверен, что он справится, что выкарабкается из этой сложной ситуации. Глобальных изменений в его состоянии нет, он остается в медикаментозной коме. В чем-то есть позитивные изменения, в чем-то – нет. Иногда приходится читать новости из "проверенных источников" о "резком ухудшении" его здоровья, когда на самом деле это не так. Каждый раз это удар для его близких. Мы с Ромой еще покатаемся», – сказал Максим Ставиский.