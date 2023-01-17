Забастовка работников Tallink: Центральный союз профсоюзов Эстонии осудил поведение судоходной компании

По данным Центрального союза профсоюзов, агрессивное противостояние Tallink в отношении сотрудников, отстаивающих свои права, выходит за рамки как юридических, так и обычных норм. «Право работников отстаивать свои права прописана в Законе о коллективном разрешении трудовых споров. Действующее законодательство предусматривает трехдневный период уведомления и часовую предупредительную забастовку - оба этих требования были соблюдены Эстонским независимым союзом моряков (EMSA), поэтому это законная деятельность, которой Tallink не имеет права препятствовать», - сообщает руководитель союза Яан-Хендрик Тоомель.

«Реакция Tallink Grupp на уведомление о предупредительной забастовке вызывает негодование. Пытаясь создать впечатление незаконной деятельности профсоюза и работников, работодатель пригрозил работникам, участвующим в забастовке, увольнением», - говорит Тоомель.

Он добавил, что решение о законности забастовки принимает суд, а не работодатель, и поэтому распространяемая Tallink ложная информация вызывает осуждение. «Подобно тому, как профсоюз не может помешать работе тех, кто не присоединился к предупредительной забастовке, работодатель не имеет права препятствовать демонстрации участников предупредительной забастовки, в рамках которой требуют достаточного повышения заработной платы», - сказал Тоомель.

В течение двух лет EMSA хочет повысить зарплату своих членов на 20-22%. Для этого необходимо было бы получить 2-2,5 миллиона евро дополнительных денег.

«Я просмотрел отчет Tallink за 2021 год, - сказал глава Независимого профсоюза моряков Эстонии Юри Лембер. - Пятерым членам правления выплатили в общей сложности 2,25 миллиона евро».