Галерея ⟩ Партия EKRE передала в комиссию свои избирательные списки

По словам председателя EKRE Мартина Хельме, партия идет на выборы с самым сильным списком за всю свою историю.

«В наших рядах в Рийгикогу баллотируются юристы, экономические эксперты, опытные дипломаты, предприниматели, знатоки сельского хозяйства, военные, врачи, учителя, писатели, ученые и представители многих других сфер», – перечислил политик.