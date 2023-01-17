Во вторник Эстонская консервативная народная партия (EKRE) представила в избирательную комиссию свои избирательные списки.
Галерея ⟩ Партия EKRE передала в комиссию свои избирательные списки
Партия EKRE передала в комиссию свои избирательные списки
По словам председателя EKRE Мартина Хельме, партия идет на выборы с самым сильным списком за всю свою историю.
«В наших рядах в Рийгикогу баллотируются юристы, экономические эксперты, опытные дипломаты, предприниматели, знатоки сельского хозяйства, военные, врачи, учителя, писатели, ученые и представители многих других сфер», – перечислил политик.
«Отечество» передаст свои избирательные списки в избирательную комиссию в среду, а Партия реформ – в четверг.
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