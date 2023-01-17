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Департамент охраны памятников старины возглавит налоговик

Postimees
Департамент охраны памятников старины возглавит налоговик
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Михкельсон и Хартман.
Михкельсон и Хартман. Фото: Kultuuriministeerium

Министр культуры Пирет Хартман назначит на должность генерального директора Департамента охраны памятников старины Марилин Михкельсон, которая пока является главой юридического отдела Налогово-таможенного департамента. В новой ипостаси она начнет работу 1 марта.

«Вместо того, чтобы сосредотачиваться на ограничениях, роль защиты наследия становится все более консультативной и поддерживающей владельцев. У Марилин Михкельсон есть все предпосылки и опыт, чтобы сделать Департамент охраны памятников старины организацией, ориентированной на клиента. У нее большой опыт работы в организации, которая решительно повернулась лицом к гражданам. Это также ожидаемое развитие в области охраны наследия», - заявила министр культуры Пирет Хартман (Социал-демократическая партия).

«Руководство Департамента охраны памятников старины - это большая ответственность и очень увлекательная задача в постоянно меняющемся мире. Поддержание и сохранение наследия на благо всех нас сейчас и в будущем - это ответственность, которую нельзя игнорировать или воспринимать легкомысленно. Я считаю, что лучший клиентский опыт предлагает организация с открытыми и ориентированными на решение мотивированными людьми, и я хотела бы сосредоточить свое внимание и на этих темах», - сказала Михкельсон.

Михкельсон руководит юридическим отделом Налогово-таможенного департамента с 2013 года. До этого она была главным юрисконсультом департамента и советником отдела государственных закупок и государственной помощи Министерства финансов, а также работала в юридической фирме LAWIN, в Swedbank, Министерстве юстиции и Таллиннском городском суде. Была членом совета фонда NO99 при Министерстве культуры.

Михкельсон училась в магистратуре юридического факультета Тартуского университета, имеет высшее юридическое образование и прошла программу преемственности для старших руководителей государственной службы Newton V. 

Департамент охраны памятников старины – это государственное учреждение, находящееся в ведении Министерства культуры, которое реализует политику страны в области культурного наследия, обеспечивая сохранение и развитие наиболее ценной части эстонского наследия. Генеральный директор руководит работой департамента и отвечает за его стратегическое управление, вовлечение сторон и хозяйственную деятельность. Срок полномочий руководителя департамента составляет пять лет.

Открытый конкурс на поиск нового руководителя департамента организовал Центр компетенций высших руководителей Госканцелярии. 

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