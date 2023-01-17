У Эстонии будет новый посол в Украине

«Послы обычно назначаются в принимающую страну на четыре года. Этим летом Каймо Кууск завершит свой четвертый год работы послом в Киеве, таким образом, его пребывание в Украине завершится», - сообщил Postimees пресс-секретарь Министерства иностранных дел Таави Аудо.

Несколько источников сообщили Postimees, что новым послом, скорее всего, станет Аннели Кольк, которая в настоящее время находится в Анкаре, где представляет Эстонию в качестве посла в Турции, Иране и Азербайджане.

Министерство иностранных дел не опубликовало и не подтвердило имя нового посла. «Процесс назначения нового посла еще продолжается. Кандидаты в послы утверждаются правительством республики, после чего запрашивается согласие принимающих стран, а затем президент Эстонской Республики назначает выбранного человека послом, отзывая предыдущего посла», - сказал Аудо и добавил: «Момент назначения посла зависит от получения согласия принимающей страны, обычно послы назначаются в конце весны и начале лета».

В этом году посол Эстонии также поменяется в Анкаре, Берлине, Киеве, Москве, Нью-Дели, Токио, Вильнюсе и в ОБСЕ.

Куск: годы в Киеве легко можно умножить на три

Кууск заявил Postimees, что четырехлетний цикл - это обычный срок полномочий для дипломатов, а в случае горячих точек он иногда может быть ограничен даже тремя годами. Так что во всех смыслах его пребывание в Киеве подошло к логическому концу.

Комментируя прошедший год, Кууск признался, что работа в военное время была совершенно другим опытом. Особенно сейчас, когда семья далеко. «Вы можете легко умножить этот период на три. Не зря некоторые страны отправляют своих послов в "горячие страны" только на два года», - сказал Кууск.