Сегодня, 17 января, состоялись организованные Спасательным департаментом учения «KOV - 79 SÄRTSU», в которых приняли участие кризисные группы всех самоуправлений Эстонии и представители поставщиков жизненно важных услуг.
Фото ⟩ Подготовка к возможному отключению электричества: в Таллинне прошли кризисные учения
Таллиннская кризисная команда собралась в главном здании муниципальной полиции (МуПо), это также местонахождение кризисного штаба при объявлении кризисных ситуаций в городе.
Цель учений заключалась в том, чтобы лучше подготовиться к возможным кратковременным и длительным отключениям электроэнергии. «Обсудили потенциальные опасные места, готовность различных департаментов и районов города и сценарии действий. Это когда электричества нет до 72 часов, а на улице минус 15 градусов», - сказал один из руководителей кризисного штаба, глава МуПО Айвар Тоомпере.
Учения провела кризисная команда МуПо, руководил учениями вице-мэр Владимир Свет. Учения состояли из различных случаев, которые решались в форме обсуждения во всех органах местного самоуправления одновременно в режиме реального времени. Общим руководителем учений и разработчиком учений был Спасательный департамент.
Оценка учениям будет дана после анализа ответов, полученных в ходе выполнения заданий. «Есть много пищи для размышлений, и определенно есть места, над которыми нам еще нужно поработать. Цель учений - найти их и найти решения, чтобы лучше справляться с возможным реальным кризисом, - сказал руководитель кризисного штаба вице-мэр Владимир Свет. - Нельзя быть на сто процентов готовым к кризисам, но мы готовы к тому, чтобы не бросать таллиннцев одних в сложных ситуациях и всячески им помогать».