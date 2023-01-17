Фото ⟩ Подготовка к возможному отключению электричества: в Таллинне прошли кризисные учения

Таллиннская кризисная команда собралась в главном здании муниципальной полиции (МуПо), это также местонахождение кризисного штаба при объявлении кризисных ситуаций в городе.

Цель учений заключалась в том, чтобы лучше подготовиться к возможным кратковременным и длительным отключениям электроэнергии. «Обсудили потенциальные опасные места, готовность различных департаментов и районов города и сценарии действий. Это когда электричества нет до 72 часов, а на улице минус 15 градусов», - сказал один из руководителей кризисного штаба, глава МуПО Айвар Тоомпере.

Учения провела кризисная команда МуПо, руководил учениями вице-мэр Владимир Свет. Учения состояли из различных случаев, которые решались в форме обсуждения во всех органах местного самоуправления одновременно в режиме реального времени. Общим руководителем учений и разработчиком учений был Спасательный департамент.