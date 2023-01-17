Фото и видео ⟩ Eesti Gaas доставила в Клайпеду зимнюю партию газа

«Eesti Gaas заблаговременно подготовился к отопительному сезону и обеспечил потребителей необходимым газом. Сегодняшняя поставка поможет нам в зимние месяцы. Газа хватит на всех, причем цена упала, поскольку зима в Европе до сих пор была необычно теплой», - сказал председатель правления Eesti Gaas Маргус Каасик.

«Сегодня существует договоренность и о следующей поставке газа через Клайпеду в марте. Во 2 и 3 кварталах, когда терминал Инкоо (Финляндия) заработает в полной мере, мы планируем возить газ и через него», - сказал Каасик.

В ближайшие дни на плавучем терминале Independence состоится бункеровка LNG, после чего газ будет поступать в Эстонию по трубопроводам Литвы и Латвии. Ходящий под греческим флагом газовый танкер Isabella имеет длину 295 метров и ширину 46 метров. Он может вместить 174 130 м3 сжиженного газа.

В прошлом году газ клиентам Eesti Gaas доставили пять крупных танкеров LNG. Газовый танкер Aristidis 1 из США прибыл на Клайпедский терминал в мае, Diamond Gas Crystal из США и Arctic Princess из Норвегии в июне, Isabella из США в октябре и Arctic Aurora из Норвегии в ноябре.