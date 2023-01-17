Эстонская платформа зеленых инвестиций Grünfin привлекла два миллиона евро от существующих и новых инвесторов и расширила ассортимент своих продуктов за счет инвестиционного плана для предприятий.
Эстонский стартап привлек два миллиона евро
В инвестиционном раунде приняли участие ранее инвестировавшие в стартап Norrsken VC, Specialist VC, Lemonade Stand и основатели Grünfin Трийн Хертманн, Алвар Лумберг и Карин Немек. Среди новых инвесторов – Ventures и HoneyBadger VC.
«Найти таланты и удержать их – одна из самых сложных задач для компаний. Именно молодое поколение ожидает от работодателя значимой работы и отношения с чувством миссии. Кроме того, под влиянием инвесторов, сотрудников и клиентов сами компании ищут все более и более устойчивые варианты и виды деятельности», – сказала Трийн Хертманн, одна из создателей Grünfin.
Первым бизнес-клиентом Grünfin стала компания Fractory, которая подготовила инвестиционные портфели для всех детей своих сотрудников. «Поскольку интерес был значительно шире, мы осознали, что рынок также нуждается в инновациях по части предлагаемых работодателем пакетах льгот», – пояснила соучредитель стартапа Трийн Хертманн.