Вт, 17.01.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Эстонский стартап привлек два миллиона евро

rus.postimees.ee
Эстонский стартап привлек два миллиона евро
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Трийн Хертманн.
Трийн Хертманн. Фото: Sander Ilvest / Postimees

Эстонская платформа зеленых инвестиций Grünfin привлекла два миллиона евро от существующих и новых инвесторов и расширила ассортимент своих продуктов за счет инвестиционного плана для предприятий.

В инвестиционном раунде приняли участие ранее инвестировавшие в стартап Norrsken VC, Specialist VC, Lemonade Stand и основатели Grünfin Трийн Хертманн, Алвар Лумберг и Карин Немек. Среди новых инвесторов – Ventures и HoneyBadger VC.

«Найти таланты и удержать их – одна из самых сложных задач для компаний. Именно молодое поколение ожидает от работодателя значимой работы и отношения с чувством миссии. Кроме того, под влиянием инвесторов, сотрудников и клиентов сами компании ищут все более и более устойчивые варианты и виды деятельности», – сказала Трийн Хертманн, одна из создателей Grünfin.

Первым бизнес-клиентом Grünfin стала компания Fractory, которая подготовила инвестиционные портфели для всех детей своих сотрудников. «Поскольку интерес был значительно шире, мы осознали, что рынок также нуждается в инновациях по части предлагаемых работодателем пакетах льгот», – пояснила соучредитель стартапа Трийн Хертманн.

Ключевые слова
Наверх