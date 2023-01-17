Эстонский стартап привлек два миллиона евро

«Найти таланты и удержать их – одна из самых сложных задач для компаний. Именно молодое поколение ожидает от работодателя значимой работы и отношения с чувством миссии. Кроме того, под влиянием инвесторов, сотрудников и клиентов сами компании ищут все более и более устойчивые варианты и виды деятельности», – сказала Трийн Хертманн, одна из создателей Grünfin.