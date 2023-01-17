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Кремль подтвердил, что мобилизация в России продолжается

rus.postimees.ee
Кремль подтвердил, что мобилизация в России продолжается
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Фото: Shutterstock

Действие указа Владимира Путина о «частичной мобилизации» в России продолжается. Об этом говорится в ответе Управления президента РФ по работе с обращениями граждан на запрос депутата псковского областного собрания Артура Гайдука.

Документ опубликовало псковское отделение партии «Яблоко». В ноябре, после того как российские власти объявили об окончании призыва, Артур Гайдук направил обращение Путину с просьбой издать указ о завершении мобилизации. По его мнению, отсутствие официального документа «порождает беспокойство в российских семьях и трудовых коллективах, создает почву для переживаний и слухов».

В ответе администрации президента России говорится, что 28 октября 2022 года завершены оповещение и призыв граждан, пребывающих в запасе, при этом военные комиссариаты продолжают комплектовать воинские части за счет добровольцев и контрактников. «Действие Указа Президента РФ от 21 сентября 2022 г. №657 "Об объявлении частичной мобилизации в РФ" продолжается», - отмечается в документе.

Ответ на обращение депутата Артура Гайдука - это первый после 28 октября документ администрации президента РФ, в котором официально подтверждено, что действие указа о частичной мобилизации продолжается. В ответах другим депутатам, данным ранее, этой информации не было.

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