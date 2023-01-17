Феномен Арестовича. Почему ушел в отставку советник офиса президента Украины

Поэтому заявление Арестовича вызвало осуждение в социальных сетях и призывы к офису президента официально освободить его от занимаемой должности.

Уже во второй половине дня 15 января Арестович объяснил свои слова недосыпанием и нехваткой времени на проверку информации.

Об этом он написал в своем телеграм-канале. Сначала Арестович извинился, но позже отозвал свои извинения.

«Ребята, я просто устал. 320 дней прямых вечерних трансляций, помимо остальной работы, постоянного недосыпания, постоянной информационной нагрузки, командировок. Миллионы контактов в день и все с ... «сверхсрочной и сверхважной» информацией», – объяснял он условия своей работы во время войны.

По словам Арестовича, ему постоянно приходится анализировать получаемую информацию, для этого у него нет сотрудников, и он взял на себя кучу «информационных и практических» процессов.

«Я закончил сложное информационное мероприятие перед Фейгиным. Я уже был в состоянии перед трансляцией, когда засыпал на ходу и едва ворочал языком», – пояснил Арестович.

дом в Днепре, разрушенный ракетным ударом Фото: Getty Images

Уже 16 января в эфире «Фейгин Live» он выдвинул дополнительную версию того, что произошло.

По его словам, его слова использовала «бот-ферма Медведчука», а также украинская оппозиция, чтобы навредить Украине.

Арестович настаивал, что его должность слишком скромная и незначительная, чтобы придавать его словам такой большой вес, и в очередной раз извинился перед родными и близкими жертв трагедии в Днепре за свои слова.