Какие автомобили угоняют чаще всего?

Самая дефектная марка автомобиля - Buick

В 2022 году платформа исследования автоистории выявила более 1,4 миллиона аварий и поломок. Самая высокая оценка ремонта была найдена для Ferrari 812 Superfast, которая составила почти 300 000 евро. Общая стоимость ущерба, зафиксированного в прошлом году, составляет почти 5,1 млрд евро. Для сравнения, финансовый журнал Forbes оценивает стоимость футбольного клуба "Реал Мадрид" в 4,75 млрд евро. Buick возглавляет список марок автомобилей с наибольшим количеством повреждений. За последний год 78,1% автомобилей Buick, протестированных на этой платформе, получили повреждения. BMW находится на четвертом месте с 48,2% поврежденных автомобилей.

Mercedes-Benz является самым востребованным среди воров

На платформе исторических исследований carVertical было обнаружено более 1100 угнанных автомобилей. Общее количество угнанных автомобилей может быть гораздо больше, так как чаще всего они продаются на черном рынке. Шансы на то, что угнанные автомобили будут проданы снова, невелики, но более тысячи записей показывают, что все еще возможно выдать себя за возможно угнанные автомобили. Более половины украденных автомобилей были произведены в период с 2014 по 2019 год. Напротив, самые популярные автомобили для угона были произведены в 2017 году (9,7% всех угнанных автомобилей, обнаруженных на платформе истории).

Наиболее популярными марками угнанных автомобилей являются Mercedes-Benz (14,7% угнанных автомобилей), BMW (14,4%), Audi (10,4%), Ford (7,8%) и Volkswagen (6,8%).

15,2% проверенных автомобилей имеют ложный пробег