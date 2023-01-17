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Бесценное наследство четырех поколений: превращение старого хутора в современное жилище

, журналист
Бесценное наследство четырех поколений: превращение старого хутора в современное жилище
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В кухне переплелись история и современность. Здесь при необходимости можно приготовить еду на дровяной плите, а караски - в хлебной печи, новая кухонная мебель позволяет готовить с комфортом современные блюда.
В кухне переплелись история и современность. Здесь при необходимости можно приготовить еду на дровяной плите, а караски - в хлебной печи, новая кухонная мебель позволяет готовить с комфортом современные блюда. Фото: Kermo Benrot

Восстанавливая свой загородный дом в Центральной Эстонии, художник и стилист Керту Тийк сохранила детали интерьера, связанные с предыдущими поколениями хуторян - своих бабушек и дедушек. И деревья, кусты и многолетники во дворе, и старые вещи в сарае и доме - все красноречиво рассказывает историю семьи.

Приведенный в полный порядок хуторской дом выглядит очень современно и содержит неожиданные решения. Из жилой риги конца XIX века с классической планировкой, состоящей из кухни и проходных комнат, создан современный жилой дом с гостиной и открытой кухни в центре. 

«Как говорит мой отец, инженер-строитель, это дом в доме. Отец дал много хороших советов и помогал во всем. В конце концов, хутор Мику — это дом, в котором выросла его мать», — говорит Керту Тийк, искусствовед по образованию, которая вместе со своей сестрой-близнецом - профессиональной спортсменкой - все лето с конца мая по сентябрь проводили здесь со своими бабушкой и дедушкой.

Современная рига

В то время молотильня с земляным полом использовалась для хранения продуктов. «Раньше у бабушки здесь стояли молочные бидоны и ведра с водой. В основном это была кладовая, где также хранились припасы. Также как место для хранения бабушка использовала сени». 

Симпатичная хозяйка хутора Керту Тийк - стилист и художник.
Симпатичная хозяйка хутора Керту Тийк - стилист и художник. Фото: Kermo Benrot

«Во время ремонта кладовую решили превратить в гостевую комнату, а чтобы максимально использовать пространство, встроили туда широкую кровать», — объясняет стилист, а ныне хозяйка хутора. «Когда я была ребенком, моя бабушка не хотела, чтобы в дом залетали ласточки, и весной двери все время держали закрытыми. Я вдохновилась этим воспоминанием и оклеила потолок прихожей обоями с изображением ласточек».

Благодаря детским воспоминаниям потолок прихожей оклеили обоями с ласточками.
Благодаря детским воспоминаниям потолок прихожей оклеили обоями с ласточками. Фото: Kermo Benrot

Из прихожей  застекленная дверь с семейной монограммой теперь ведет в кухню-столовую. «Мы сохранили здесь высокие потолки и подлинные бревенчатые стены. Мы просто вымыли бревна дочиста, и их натуральный темный оттенок совершенно потрясающий», — подтверждает Керту Тийк. — Я выбрала темную кухонную мебель, так как использую это пространство и как гостиную, где эти шкафы не должны доминировать. Если бы здесь была светлая мебель, она бы сразу бросилась в глаза, а сейчас она сливается с бревнами».

Так как бывшая молотильня и прилегающие к ней спальни утеплены, в этой части дома можно комфортно жить даже в холодную погоду. На Рождество здесь собирается вся большая семья, и тогда отапливаются и старые комнаты хуторского дома.

Бывшая молотильня теперь стала сердцем дома – кухней-гостиной с высокими потолками, красивыми стенами из черных бревен и современным камином со стеклянной дверью. За длинным обеденным столом поместится вся большая семья.
Бывшая молотильня теперь стала сердцем дома – кухней-гостиной с высокими потолками, красивыми стенами из черных бревен и современным камином со стеклянной дверью. За длинным обеденным столом поместится вся большая семья. Фото: Kermo Benrot

Чтобы прогреть дом, уйдет несколько дней, но тогда находиться здесь будет очень приятно. На современной кухне, вместо старой печи, разобранной много лет назад, теперь стоит печь-камин со стеклянными створками. Зимой хорошо сидеть перед ним и смотреть на огонь. Интересно, что здесь находятся кресла обоих дедов Керту, стул ее отца и купленный мужем диван - все по мужской линии! 

Один шкаф привезен с хутора бабушки, другой принадлежал дедушке, а большой обеденный стол — наследство прадедушки.

«Мы много готовим — вместе с мамой, тетей и сестрой мы страстные повара, и на больших семейных мероприятиях стол просто ломится от блюд», — говорит Керту. На кухне также есть большая коллекция старых поваренных книг.

Хутор, построенный в XIX веке, в настоящее время образцово отреставрирован.
Хутор, построенный в XIX веке, в настоящее время образцово отреставрирован. Фото: Kermo Benrot

«Сестра моей бабушки ходила в кулинарную школу, и я время от времени к ней заглядываю в поисках новых идей. На самом деле, большинство утвари как в современной, так и в старой кухне берут начало с хутора. Например, старая кофемолка — это тоже семейная реликвия», — комментирует Керту.

Над обеденным столом висит очень красивый светильник, подходящий к интерьеру. Чем больше в помещении разных светильников, тем уютнее будет комната, а в этом доме очень много уникальных осветительных приборов.

Поток захватывающих историй

Из бывшей риги, или современной кухни-столовой, можно попасть на старую кухню, где при необходимости можно приготовить еду на дровяной плите. На данный момент изготовлена ​​новая кухонная мебель, Чтобы приготовление пищи было комфортным, здесь стоит современная кухонная мебель.

«Я пыталась оставить эту кухню такой, какой она была в старые времена, поэтому почти ничего не изменила. Бабушка с дедушкой готовили здесь каждый день, часто традиционный мучной соус с соленым салом, вот и я несколько раз за лето развожу здесь огонь, а ранней весной и поздней осенью один раз топлю хлебную печь», – говорит хозяйка.

Спальня рядом с бывшей молотильней со вкусом обставлена. Книжная полка размещается в изголовье кровати.
Спальня рядом с бывшей молотильней со вкусом обставлена. Книжная полка размещается в изголовье кровати. Фото: Kermo Benrot

«Тарелки, висящие над кухонным шкафом, также с этого хутора. В старые времена фарфор был настолько дорог, что одно блюдо отремонтировали с помощью бечевки и пакли. Просто уникальное решение!»

«Со временем накопилось много разных предметов, и поскольку я использую эти вещи в своей работе стилиста, я расставила вещи на полках в соответствии со своим стилем. На скамейке стоит ведро с чистой водой, как в старину, чтобы члены моей семьи могли глотнуть воды, когда им захочется пить», — отмечает художник-дизайнер.

В летних комнатах, оборудованных в бывших сараях, экспонируется много красивой деревенской мебели и утвари. 
В летних комнатах, оборудованных в бывших сараях, экспонируется много красивой деревенской мебели и утвари. Фото: Kermo Benrot

В столовой с сохранившимся старинный интерьером, где близнецы обычно обедали с бабушкой и дедушкой, теперь игровая комната. На столе шахматы, потому что раз в неделю сюда приезжал друг дедушки дядя Аксель, и тогда два Акселя играли в шахматы. «Я сохранила шахматную доску и фигуры в память о дедушке, и часто в конце вечеринки мужчины берут по рюмке коньяка и садятся играть в шахматы. Вот так и живет до сих пор эта традиция», — рассказывает Керту Тийк. На стене этой комнаты обои с изображением лютиков, потому что на лугах вокруг растет много этих цветов.

«В некоторых комнатах я пробовала клеить обои, подобные старым, обнаруженным при ремонте, или выбирала с рисунком растений, которые выращивала бабушка», — говорит она о своих предпочтениях.

Особенно удивительный случай произошел при удалении девяти слоев обоев в спальне бабушки и дедушки. В самом конце появилось старое изображение святого, которое сейчас помещено в раму. Конечно же, на стене этой комнаты и в других комнатах висят прекрасные картины тети Топсу. Она была родственницей бабушки и каждое лето приезжала на хутор Мику и много рисовала с натуры в цветнике, в поле и т. д.

В этой комнате, как и в других, висит картина художницы тети Топсу, а кровать украшает великолепное вязаное покрывало, являющееся копией старинного.
В этой комнате, как и в других, висит картина художницы тети Топсу, а кровать украшает великолепное вязаное покрывало, являющееся копией старинного. Фото: Kermo Benrot

По словам Керту Тийк, история их семьи наиболее ярко отображена в спальне бабушки и дедушки: «Если говорить об обстановке, то для меня это был вызов, я хотела дать новую жизнь существующей мебели и сделала это, а не покупала новые вещи. И в этой комнате, как и в других оставили свой след все поколения. Вот письменный стол прадеда, кресло-качалка дедушки и шкаф бабушкиной сестры».

Сохранился дневник прапрадедушки, куда тот записывал все работы по хозяйству, какой был собран урожай и какая была погода. Так же поступали прадед и дедушка. Керту Тийк пыталась продолжить эту практику, но делала это довольно редко.

В спальне почетное место занимают стол прадедушки и шкаф двоюродной бабушки. На столе - дневники хозяев хутора с информацией о сельскохозяйственных работах, урожае и погоде.
В спальне почетное место занимают стол прадедушки и шкаф двоюродной бабушки. На столе - дневники хозяев хутора с информацией о сельскохозяйственных работах, урожае и погоде. Фото: Kermo Benrot

Следующая комната — это прихожая или еще одна гостиная, в которую также можно попасть из кухни. Свой след в оформлении этой комнаты оставила бабушка, которая в 1970-х годах построила в комнате камин. Картины с изображением их дома авторства той же тети Топсу также относятся к тому времени. Старый буфет привезли сюда позже. В этой комнате во время семейных торжеств подают десерт, а также здесь отмечали столетие дедушки.

Вещи и течение времени

«Все в нашей семье ценят антиквариат, в том числе моя мать, историк по образованию», — говорит нынешняя хозяйка хутора Мику.

Много игрушек с историями, одежда, текстиль и различная сельскохозяйственная утварь находятся в сараях, обустроенных как летние комнаты, где эти предметы красиво экспонируются. Все они имеют свою историю и место в воспоминаниях своих бывших хозяев. Интерьер, напоминающий жилище Пеппи Длинныйчулок, просто очарователен!

Игрушки для мальчиков собраны в отдельном шкафу.
Игрушки для мальчиков собраны в отдельном шкафу. Фото: Kermo Benrot

«Бабушка любила принимать гостей. В то время была такая традиция: приезжая сюда, друзья приносили с собой подкову. Дедушка прикреплял каждый экземпляр к двери и писал имя подарившего и дату. Это стало своеобразной летописью», — рассказывает Керту Тийк. Дедушка делал настойки из черной смородины, тернослива или вишни. На Рождество было хорошо пригубить этот напиток, а также подарить его друзьям. Они продолжают эту традицию, и теперь изготовление настоек и ликеров перешло к следующему поколению. В этом году рождественский напиток был со вкусом вишни.

Подковы, привезенные друзьями бабушки и дедушки, с годами стали прекрасной коллекцией.
Подковы, привезенные друзьями бабушки и дедушки, с годами стали прекрасной коллекцией. Фото: Kermo Benrot

Дедушка Керту выращивал помидоры, и однажды, копаясь в теплице, нашел обломок каменного топора, который попал в музей в Тарту. Этот факт заставляет задуматься, как давно существует хутор Мику и какие сокровища могут быть спрятаны в окрестностях. Время покажет!

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