Бесценное наследство четырех поколений: превращение старого хутора в современное жилище

Поток захватывающих историй

Из бывшей риги, или современной кухни-столовой, можно попасть на старую кухню, где при необходимости можно приготовить еду на дровяной плите. На данный момент изготовлена ​​новая кухонная мебель, Чтобы приготовление пищи было комфортным, здесь стоит современная кухонная мебель.

«Я пыталась оставить эту кухню такой, какой она была в старые времена, поэтому почти ничего не изменила. Бабушка с дедушкой готовили здесь каждый день, часто традиционный мучной соус с соленым салом, вот и я несколько раз за лето развожу здесь огонь, а ранней весной и поздней осенью один раз топлю хлебную печь», – говорит хозяйка.

Спальня рядом с бывшей молотильней со вкусом обставлена. Книжная полка размещается в изголовье кровати. Фото: Kermo Benrot

«Тарелки, висящие над кухонным шкафом, также с этого хутора. В старые времена фарфор был настолько дорог, что одно блюдо отремонтировали с помощью бечевки и пакли. Просто уникальное решение!»

«Со временем накопилось много разных предметов, и поскольку я использую эти вещи в своей работе стилиста, я расставила вещи на полках в соответствии со своим стилем. На скамейке стоит ведро с чистой водой, как в старину, чтобы члены моей семьи могли глотнуть воды, когда им захочется пить», — отмечает художник-дизайнер.

В летних комнатах, оборудованных в бывших сараях, экспонируется много красивой деревенской мебели и утвари. Фото: Kermo Benrot