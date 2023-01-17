Восстанавливая свой загородный дом в Центральной Эстонии, художник и стилист Керту Тийк сохранила детали интерьера, связанные с предыдущими поколениями хуторян - своих бабушек и дедушек. И деревья, кусты и многолетники во дворе, и старые вещи в сарае и доме - все красноречиво рассказывает историю семьи.
Бесценное наследство четырех поколений: превращение старого хутора в современное жилище
Приведенный в полный порядок хуторской дом выглядит очень современно и содержит неожиданные решения. Из жилой риги конца XIX века с классической планировкой, состоящей из кухни и проходных комнат, создан современный жилой дом с гостиной и открытой кухни в центре.
«Как говорит мой отец, инженер-строитель, это дом в доме. Отец дал много хороших советов и помогал во всем. В конце концов, хутор Мику — это дом, в котором выросла его мать», — говорит Керту Тийк, искусствовед по образованию, которая вместе со своей сестрой-близнецом - профессиональной спортсменкой - все лето с конца мая по сентябрь проводили здесь со своими бабушкой и дедушкой.
Современная рига
В то время молотильня с земляным полом использовалась для хранения продуктов. «Раньше у бабушки здесь стояли молочные бидоны и ведра с водой. В основном это была кладовая, где также хранились припасы. Также как место для хранения бабушка использовала сени».
«Во время ремонта кладовую решили превратить в гостевую комнату, а чтобы максимально использовать пространство, встроили туда широкую кровать», — объясняет стилист, а ныне хозяйка хутора. «Когда я была ребенком, моя бабушка не хотела, чтобы в дом залетали ласточки, и весной двери все время держали закрытыми. Я вдохновилась этим воспоминанием и оклеила потолок прихожей обоями с изображением ласточек».
Из прихожей застекленная дверь с семейной монограммой теперь ведет в кухню-столовую. «Мы сохранили здесь высокие потолки и подлинные бревенчатые стены. Мы просто вымыли бревна дочиста, и их натуральный темный оттенок совершенно потрясающий», — подтверждает Керту Тийк. — Я выбрала темную кухонную мебель, так как использую это пространство и как гостиную, где эти шкафы не должны доминировать. Если бы здесь была светлая мебель, она бы сразу бросилась в глаза, а сейчас она сливается с бревнами».
Так как бывшая молотильня и прилегающие к ней спальни утеплены, в этой части дома можно комфортно жить даже в холодную погоду. На Рождество здесь собирается вся большая семья, и тогда отапливаются и старые комнаты хуторского дома.
Чтобы прогреть дом, уйдет несколько дней, но тогда находиться здесь будет очень приятно. На современной кухне, вместо старой печи, разобранной много лет назад, теперь стоит печь-камин со стеклянными створками. Зимой хорошо сидеть перед ним и смотреть на огонь. Интересно, что здесь находятся кресла обоих дедов Керту, стул ее отца и купленный мужем диван - все по мужской линии!
Один шкаф привезен с хутора бабушки, другой принадлежал дедушке, а большой обеденный стол — наследство прадедушки.
«Мы много готовим — вместе с мамой, тетей и сестрой мы страстные повара, и на больших семейных мероприятиях стол просто ломится от блюд», — говорит Керту. На кухне также есть большая коллекция старых поваренных книг.
«Сестра моей бабушки ходила в кулинарную школу, и я время от времени к ней заглядываю в поисках новых идей. На самом деле, большинство утвари как в современной, так и в старой кухне берут начало с хутора. Например, старая кофемолка — это тоже семейная реликвия», — комментирует Керту.
Над обеденным столом висит очень красивый светильник, подходящий к интерьеру. Чем больше в помещении разных светильников, тем уютнее будет комната, а в этом доме очень много уникальных осветительных приборов.
Поток захватывающих историй
Из бывшей риги, или современной кухни-столовой, можно попасть на старую кухню, где при необходимости можно приготовить еду на дровяной плите. На данный момент изготовлена новая кухонная мебель, Чтобы приготовление пищи было комфортным, здесь стоит современная кухонная мебель.
«Я пыталась оставить эту кухню такой, какой она была в старые времена, поэтому почти ничего не изменила. Бабушка с дедушкой готовили здесь каждый день, часто традиционный мучной соус с соленым салом, вот и я несколько раз за лето развожу здесь огонь, а ранней весной и поздней осенью один раз топлю хлебную печь», – говорит хозяйка.
«Тарелки, висящие над кухонным шкафом, также с этого хутора. В старые времена фарфор был настолько дорог, что одно блюдо отремонтировали с помощью бечевки и пакли. Просто уникальное решение!»
«Со временем накопилось много разных предметов, и поскольку я использую эти вещи в своей работе стилиста, я расставила вещи на полках в соответствии со своим стилем. На скамейке стоит ведро с чистой водой, как в старину, чтобы члены моей семьи могли глотнуть воды, когда им захочется пить», — отмечает художник-дизайнер.
В столовой с сохранившимся старинный интерьером, где близнецы обычно обедали с бабушкой и дедушкой, теперь игровая комната. На столе шахматы, потому что раз в неделю сюда приезжал друг дедушки дядя Аксель, и тогда два Акселя играли в шахматы. «Я сохранила шахматную доску и фигуры в память о дедушке, и часто в конце вечеринки мужчины берут по рюмке коньяка и садятся играть в шахматы. Вот так и живет до сих пор эта традиция», — рассказывает Керту Тийк. На стене этой комнаты обои с изображением лютиков, потому что на лугах вокруг растет много этих цветов.
«В некоторых комнатах я пробовала клеить обои, подобные старым, обнаруженным при ремонте, или выбирала с рисунком растений, которые выращивала бабушка», — говорит она о своих предпочтениях.
Особенно удивительный случай произошел при удалении девяти слоев обоев в спальне бабушки и дедушки. В самом конце появилось старое изображение святого, которое сейчас помещено в раму. Конечно же, на стене этой комнаты и в других комнатах висят прекрасные картины тети Топсу. Она была родственницей бабушки и каждое лето приезжала на хутор Мику и много рисовала с натуры в цветнике, в поле и т. д.
По словам Керту Тийк, история их семьи наиболее ярко отображена в спальне бабушки и дедушки: «Если говорить об обстановке, то для меня это был вызов, я хотела дать новую жизнь существующей мебели и сделала это, а не покупала новые вещи. И в этой комнате, как и в других оставили свой след все поколения. Вот письменный стол прадеда, кресло-качалка дедушки и шкаф бабушкиной сестры».
Сохранился дневник прапрадедушки, куда тот записывал все работы по хозяйству, какой был собран урожай и какая была погода. Так же поступали прадед и дедушка. Керту Тийк пыталась продолжить эту практику, но делала это довольно редко.
Следующая комната — это прихожая или еще одна гостиная, в которую также можно попасть из кухни. Свой след в оформлении этой комнаты оставила бабушка, которая в 1970-х годах построила в комнате камин. Картины с изображением их дома авторства той же тети Топсу также относятся к тому времени. Старый буфет привезли сюда позже. В этой комнате во время семейных торжеств подают десерт, а также здесь отмечали столетие дедушки.
Вещи и течение времени
«Все в нашей семье ценят антиквариат, в том числе моя мать, историк по образованию», — говорит нынешняя хозяйка хутора Мику.
Много игрушек с историями, одежда, текстиль и различная сельскохозяйственная утварь находятся в сараях, обустроенных как летние комнаты, где эти предметы красиво экспонируются. Все они имеют свою историю и место в воспоминаниях своих бывших хозяев. Интерьер, напоминающий жилище Пеппи Длинныйчулок, просто очарователен!
«Бабушка любила принимать гостей. В то время была такая традиция: приезжая сюда, друзья приносили с собой подкову. Дедушка прикреплял каждый экземпляр к двери и писал имя подарившего и дату. Это стало своеобразной летописью», — рассказывает Керту Тийк. Дедушка делал настойки из черной смородины, тернослива или вишни. На Рождество было хорошо пригубить этот напиток, а также подарить его друзьям. Они продолжают эту традицию, и теперь изготовление настоек и ликеров перешло к следующему поколению. В этом году рождественский напиток был со вкусом вишни.
Дедушка Керту выращивал помидоры, и однажды, копаясь в теплице, нашел обломок каменного топора, который попал в музей в Тарту. Этот факт заставляет задуматься, как давно существует хутор Мику и какие сокровища могут быть спрятаны в окрестностях. Время покажет!