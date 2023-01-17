Tallinna Vesi будет производить энергию из сточных вод

Стоимость строительства нового комплекса теплоэлектростанции составляет примерно 2,4 миллиона евро, а его запуск предположительно состоится в конце 2023 года. Договор на строительство, заключенный с Filter Solutions OÜ, также включает работы по техническому обслуживанию в течение гарантийного срока.

На очистных сооружениях при стабилизации осадков сточных вод образуется биогаз, который после запуска станции совместного производства можно будет использовать не только для получения тепла, но и для производства электроэнергии.

«Речь идет о чрезвычайно экологичном производстве энергии, что позволяет повысить ценность нашего собственного побочного продукта - биогаза», - пояснил исполнительный директор Tallinna Vesi Александр Тимофеев. Он добавил, что инвестиции в станцию совместного производства снизят стоимость покупки электроэнергии для очистной станции, повысят надежность электроснабжения станции и позволят эффективнее управлять закупками электричества. Биогаз из осадков сточных вод очистных сооружений Пальяссааре поможет ежегодно производить электричество в объеме, покрывающем годовую потребность в электроэнергии примерно 3800 домохозяйств.

Станция совместного производства состоит из системы очистки биогаза и двух газовых моторов Jenbacher. Мощность использования биогаза комплекса составляет до 4,6 МВт. При данной мощности потребления биогаза мощность производства электроэнергии составит 1,9 МВт, а мощность производства тепла - до 2,1 МВт. На очистных сооружениях Пальяссааре как электрическая, так и тепловая энергия полностью используются для собственного потребления.