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Tallinna Vesi будет производить энергию из сточных вод

rus.postimees.ee
Tallinna Vesi будет производить энергию из сточных вод
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Водоочистная станция Пальяссааре.
Водоочистная станция Пальяссааре. Фото: Каупо Калда

Компания AS Tallinna Vesi заключила договор на строительство станции совместного производства электрической и тепловой энергии на очистных сооружениях Пальяссааре. С ее помощью образующийся в процессе очистки сточных вод биогаз будет использоваться для снижения затрат на тепло и электричество.

Стоимость строительства нового комплекса теплоэлектростанции составляет примерно 2,4 миллиона евро, а его запуск предположительно состоится в конце 2023 года. Договор на строительство, заключенный с Filter Solutions OÜ, также включает работы по техническому обслуживанию в течение гарантийного срока.

На очистных сооружениях при стабилизации осадков сточных вод образуется биогаз, который после запуска станции совместного производства можно будет использовать не только для получения тепла, но и для производства электроэнергии.

«Речь идет о чрезвычайно экологичном производстве энергии, что позволяет повысить ценность нашего собственного побочного продукта - биогаза», - пояснил исполнительный директор Tallinna Vesi Александр Тимофеев. Он добавил, что инвестиции в станцию совместного производства снизят стоимость покупки электроэнергии для очистной станции, повысят надежность электроснабжения станции и позволят эффективнее управлять закупками электричества. Биогаз из осадков сточных вод очистных сооружений Пальяссааре поможет ежегодно производить электричество в объеме, покрывающем годовую потребность в электроэнергии примерно 3800 домохозяйств.

Станция совместного производства состоит из системы очистки биогаза и двух газовых моторов Jenbacher. Мощность использования биогаза комплекса составляет до 4,6 МВт. При данной мощности потребления биогаза мощность производства электроэнергии составит 1,9 МВт, а мощность производства тепла - до 2,1 МВт. На очистных сооружениях Пальяссааре как электрическая, так и тепловая энергия полностью используются для собственного потребления.

Строительство станции совместного производства является частью более крупного проекта, в ходе которого также будут реконструированы метантенки очистной станции Пальяссааре, что обеспечит максимально эффективное использование энергетического потенциала осадков сточных вод. В результате реконструкции метантенков каждый час из осадков сточных вод можно будет производить около 3,2 МВт-ч биогаза.

Станция очистки сточных вод оснащена буферным резервуаром, в котором можно хранить 20 МВт-ч биогаза, используя его в качестве накопителя энергии. Таким образом, буферный резервуар можно сравнить с электрической батареей, самый быстрый цикл зарядки и разрядки которой длится около суток. Буферный резервуар позволяет производить электричество в соответствии с потребностью и ценой электроэнергии.

Благодаря этой инвестиции суммарный годовой счет за электроэнергию очистных сооружений и насосной станции снизится почти на 50%. Биогаз, получаемый из осадков сточных вод, покрывает до 70% нынешнего среднегодового потребления электроэнергии очистными сооружениями. Таким образом, эффективность очистной станции Пальяссааре AS Tallinna Vesi значительно превышает предложения директивы Европейской комиссии по очистке сточных вод в населенных пунктах в отношении объемов производства возобновляемой энергии к 2030 году.

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