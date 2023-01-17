«Если я буду дома, - это будет намного полезнее для моей семьи, чем если я буду находиться в камере с людьми, имеющих криминальное прошлое», - заявил в суде Иван Турыгин, подозревающийся в крупнейшей криптовалютной афере в Эстонии. Турыгин находится под стражей почти два месяца, и его защитники требуют освобождения предпринимателя под электронное наблюдение.
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ФОТО ИЗ ЗАЛА СУДА ⟩ «У меня пятеро детей, я не могу их бросить»: подозревающийся в масштабном мошенничестве Иван Турыгин просит освободить его из-под стражи
«У меня пятеро детей, я не могу их бросить»: подозревающийся в масштабном мошенничестве Иван Турыгин просит освободить его из-под стражи
Во вторник, 17 января, Иван Турыгин вошел в зал Харьюского уездного суда. Он произвел довольно печальное впечатление. Когда он встал, чтобы дать показания суду, было заметно, что его руки слегка тряслись. «Я думаю, что нет причин держать меня под стражей. Браслета и домашнего ареста было бы достаточно», - сказал Турыгин в начале заседания.