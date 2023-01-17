ФОТО ИЗ ЗАЛА СУДА ⟩ «У меня пятеро детей, я не могу их бросить»: подозревающийся в масштабном мошенничестве Иван Турыгин просит освободить его из-под стражи

«Если я буду дома, - это будет намного полезнее для моей семьи, чем если я буду находиться в камере с людьми, имеющих криминальное прошлое», - заявил в суде Иван Турыгин, подозревающийся в крупнейшей криптовалютной афере в Эстонии. Турыгин находится под стражей почти два месяца, и его защитники требуют освобождения предпринимателя под электронное наблюдение.