Полиция просит помощи в установлении местонахождения проживающей в Тарту 28-летней Маарьи, с которой родственники в последний раз смогли связаться неделю назад.
Ее жизни может угрожать опасность: полиция объявила в розыск 28-летнюю женщину
Сегодня днем родственники сообщили, что уже неделю не могут связаться по телефону с членом семьи. Связаться по телефону с пропавшей не удалось. Также ее не смогли застать дома.
Начиная с прошлого вторника, 10 января, телефон Маарьи был отключен. Поскольку состояние здоровья молодой женщины требует ежедневного приема лекарств, а их у нее, вероятно, нет с собой, ее жизни может угрожать опасность.
Рост Маарьи около 185 см, она худощавого телосложения. У нее короткие волосы с розоватым оттенком и серые глаза. У пропавшей имеются проблемы с речью.
При выходе из дома она, возможно, была одета в полосатую куртку с бело-синим узором и черные ботинки.
Если кто-либо видел изображенную на фото женщину в течение прошлой недели или располагает информацией о ее возможном местонахождении, полиция просит сообщить об этом по номеру 112.