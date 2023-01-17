Ее жизни может угрожать опасность: полиция объявила в розыск 28-летнюю женщину

Сегодня днем ​​родственники сообщили, что уже неделю не могут связаться по телефону с членом семьи. Связаться по телефону с пропавшей не удалось. Также ее не смогли застать дома.

Начиная с прошлого вторника, 10 января, телефон Маарьи был отключен. Поскольку состояние здоровья молодой женщины требует ежедневного приема лекарств, а их у нее, вероятно, нет с собой, ее жизни может угрожать опасность.

Рост Маарьи около 185 см, она худощавого телосложения. У нее короткие волосы с розоватым оттенком и серые глаза. У пропавшей имеются проблемы с речью.

При выходе из дома она, возможно, была одета в полосатую куртку с бело-синим узором и черные ботинки.