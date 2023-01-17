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Полиция нашла пропавшую в Тарту женщину

rus.postimees.ee
Полиция нашла пропавшую в Тарту женщину
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Пропавшая Маарья.
Пропавшая Маарья. Фото: PPA

Во вторник днем ​​полиция обратилась за помощью общественности в установлении местонахождения 28-летней женщины. В семь часов вечера полиция сообщила, что женщина найдена.

Во вторник днем ​​родственники сообщили, что уже неделю не выходят на связь с членом семьи. До нее пытались дозвониться, а также проверили ее дом.  К сожалению, телефон пропавшей женщины был отключен и ее не было дома.

Вечером к веб-констеблю обратился человек, которому удалось выйти на связь с женщиной. Полиция проверила, что женщина вернулась домой и с ней все в порядке.

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