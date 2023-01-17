Во вторник днем полиция обратилась за помощью общественности в установлении местонахождения 28-летней женщины. В семь часов вечера полиция сообщила, что женщина найдена.
Полиция нашла пропавшую в Тарту женщину
Полиция нашла пропавшую в Тарту женщину
Во вторник днем родственники сообщили, что уже неделю не выходят на связь с членом семьи. До нее пытались дозвониться, а также проверили ее дом. К сожалению, телефон пропавшей женщины был отключен и ее не было дома.
Вечером к веб-констеблю обратился человек, которому удалось выйти на связь с женщиной. Полиция проверила, что женщина вернулась домой и с ней все в порядке.