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Что по ночам снится убийцам? Обзор главных событий в Украине

, аналитик, журналист
Что по ночам снится убийцам? Обзор главных событий в Украине
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Днепр.
Днепр. Фото: CLODAGH KILCOYNE

Помню, когда работал в Донецке, у нас в редакции было правило: о единичных случаях гибели людей на производстве не пишем. Только о групповых. Групповые начинаются от двух погибших. Два трупа одновременно – это уже значимое событие. Как правило, это касалось аварий на шахтах. В военное время каждый день люди сотнями гибнут на фронте и десятками – в тылу. Но как деформируется сознание! Отбирая для обзора главные события недели, ты уже думаешь: а что важнее для страны, избрание Высшего совета правосудия или смерть четырех десятков мирных людей под обломками их же дома, рассуждает журналист из Киева Сергей Гармаш.

Таких ракет у россиян сотни...

По состоянию на вечер 17 января было известно о гибели 44 человек, живших в девятиэтажке в Днепре, атакованной российской ракетой в минувшую субботу. Судьба еще 30 жильцов оставалась неизвестной, но спасатели, еще в понедельник утром, предупредили, что шансов на обнаружение их живыми с каждым часом все меньше. Среди погибших три ребенка.

Ракета Х-22, обрушившая на головы людей 950 кг взрывчатки, обвалила конструкции двух подъездов с девятого по второй этажи. Предварительно, полностью разрушены 72 квартиры и повреждены более 230. Всего в доме проживало около 1700 человек.

По мнению главы «Укрэнерго» Владимира Кудрицкого, удар был направлен против электростанций: «Разрушения значительны». Ряд ТЭС остановились. Но участившиеся отключения света на фоне одномоментной гибели такого числа мирных людей волнуют меньше, чем заявление спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната: у Украины пока нет технической возможности сбивать такие ракеты. При этом запасы Х-22 у россиян могут достигать сотен. Самое интересное, что ранее Украина также имела их на вооружении, но часть была передана России в виде оплаты долгов за газ, остальные порезаны на металлолом.

Надежда в этой ситуации только на скорое предоставление западными партнерами зенитных установок Patriot и комплексов SAMP-T. Но это месяцы. А за это время россияне могут уничтожить сотни таких подъездов, даже если будут целиться в электростанции: «Им известно, настолько мощная ракета Х-22 c боевой частью в 950 кг и насколько она неточная, с отклонением до 600 метров», – сказал Игнат.

В свою очередь министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал G7 и ЕС ввести санкции против ракетно-беспилотной промышленности РФ. Шок! Получается, ракетно-беспилотная промышленность страны, которая с октября терроризирует ракетами и всякими «шахидами» мирные города, до сих пор не под санкциями!

«В последний раз, 14 января 2023 года, я говорила с мамой по телефону в 15:07 две минуты и пять секунд. "У нас все тихо, отдыхай". Выходной день, суббота, мама должна была быть на службе, ВСУ, но осталась дома из-за ОРЗ, сестра наводила порядок в очередной арендованной квартире, бабушка на кухне только закончила жарить чебуреки... Больше связи нет», – написала в Facebook мариупольчанка Руслана Бабкина. Ее мать только в октябре освободили из российского плена. Отец в плену до сих пор. Оба участвовали в обороне Мариуполя. Обоим удалось выжить и выйти из «Азовстали»...

Тем временем в российских СМИ пишут, что украинцы сами взорвали девятиэтажку для популяризации представительницы Украины на конкурсе «Мисс Вселенная». Каждый судит по себе. И это клиника. Причем стабильная. Оказывается, командир 52-го тяжелого гвардейского бомбардировочного авиационного полка Олег Тимошин, приказавший запустить ту ракету, руководил также обстрелом ТЦ «Амстор» в Кременчуге, где погибли около 20 человек. Что по ночам снится убийцам?

Судебная мафия не сдается!

Участники 19-го съезда судей Украины 11 января избрали восемь членов Высшего совета правосудия по своей квоте, что разблокировало, наконец, его работу. ВСП – это единственный орган, который может уволить или хотя бы отстранить от должности судью-коллаборанта, назначить или перевести судей туда, где их критически не хватает, либо же наказать за дисциплинарные нарушения. Теперь в нем есть кворум. Но анализ качественного состава совета приводит к выводу, вынесенному в подзаголовок.

Только один пример. Присягу члена ВСП принял Сергей Бурлаков – судья Верховного суда Украины, ранее – адвокат из Харькова. Голосуя за него, делегаты съезда судей уже знали, что Бурлаков и его родственники регулярно ездили в Крым после аннексии полуострова Россией. Как минимум по состоянию на 2018 год, отец судьи проживал на территории РФ и был ее гражданином…

К другим новоизбранным членам ВСП тоже есть вопросы или по имуществу, или по их прежним судебным решениям. Как сказал известный в Украине судебный антикоррупционер Михаил Жернаков, «избрали самых худших».

Но радует, что вообще избрали, потому что могли опять не договориться и этим заблокировали бы получение Украиной кандидатства в члены ЕС. Собственно, все понимают, что если бы не требования Еврокомиссии, ВСП и сегодня мог бы не иметь кворума. Слишком выгодна была кома высшего судебного органа и властям, и особенно самим судьям. Ведь нет ВСП – нет и наказаний для них. Вседозволенность! Но, Офису президента нужен кандидатский статус Украины в ЕС, поэтому появилась политическая воля.

Следующий этап – формирование Высшим советом правосудия Высшей квалификационной комиссии судей. Без последней невозможны отбор и назначение на судейские должности. А сегодня в Украине почти половина штата судейского корпуса вакантна. И вот это будет тестом для ВСП: кого его члены отберут для ВККС – себе подобных или начнется все-таки процесс очистки? Кстати, ВККС тоже является одним из критериев для оценки ЕС евроинтеграционных усилий Киева. И это дает надежду на позитив.

Нужно сказать, что, несмотря на войну, в 2023 году вопрос борьбы с коррупцией будет для Украины не менее важным, чем танки и ПВО, поскольку это взаимосвязано. Известный украинский антикоррупционер Виталий Шабунин написал в своей статье: «За результатами борьбы украинской власти с коррупцией будет внимательно наблюдать весь западный мир. Потому что 60% национального бюджета – это поддержка союзников, а точнее деньги налогоплательщиков западных стран. В течение года этот процент будет увеличиваться. И без этих денег мы проиграем войну… Воровать сейчас из бюджета – это подрывать доверие даже не западных элит, а обществ и избирателей наших государств-партнеров. То есть доверие, являющееся ключом к получению оружия и денег».

Именно это, по мнению Шабунина, заставляет Владимира Зеленского «сдерживать ненасытную часть своего окружения». Хотя в целом, ситуация для коррупционеров в Украине сейчас очень благоприятна.

Как указывает тот же Виталий Шабунин, «после 24 февраля власть закрыла доступ к ключевым реестрам, информация из которых служила основой всех расследований коррупции». Из судебного реестра стали исчезать некоторые решения недобросовестных судей. В частности, из публичного доступа изъято более миллиона решений судов, а новые почти не публикуют. Закрыт также реестр деклараций госслужащих. Более того, имущественные декларации не просто спрятали, Верховная Рада разрешила депутатам вообще не подавать их. Соответственно, нет деклараций – нет и наказания за ложь в них. Война все спишет?

МАГАТЭ

Кроме российских ракет и внутреннего врага, глобальной опасностью для Украины являются и ее ядерные объекты, которые так или иначе подвержены критическому влиянию войны. 16 января генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси сообщил о расширении миссии агентства в Украине: «Я горжусь тем, что возглавляю эту миссию в Украине, где мы разворачиваем работу на всех АЭС страны, чтобы оказывать помощь в обеспечении ядерной безопасности».

Сейчас эксперты МАГАТЭ уже работают на оккупированной Россией Запорожской атомной станции. В ближайшие дни по два специалиста должны быть размещены на Хмельницкой, Южноукраинской, Ровенской и Чернобыльской АЭС.

Гросси также планирует все же реализовать идею о создании зоны безопасности вокруг АЭС. Для этого он намерен встретиться с руководством Украины и России.

«Мои консультации с Украиной и Россией прогрессируют, хотя и не так быстро, как должны. Я все еще надеюсь, что мы сможем договориться и ввести зону в ближайшее время», – заявил он.

Интересно, что ранее Петр Котин, президент компании «Энергоатом», курирующей 15 ядерных реакторов Украины, выразил сомнение в реалистичности этой идеи. «Мы больше всего надеемся на украинские вооруженные силы», – сказал он. По мнению Котина, если ВСУ удастся захватить Мелитополь, расположенный более чем в ста километрах к югу от ЗАЭС, то «единственный вариант для оккупантов – покинуть станцию».

Важно, на каких условиях Гросси собирается договариваться с Путиным о создании зоны безопасности. Россия может быть заинтересована только в снятии санкций с «Росатома» и продолжение воровства энергии АЭС. Но по сути это будет означать финансирование войны и терроризма. А ведь они и являются первопричиной проблемы. Решая узкопрофильные задачи, нельзя жертвовать принципиальными вопросами и идти на уступки агрессору. Но если МАГАТЭ будет действовать именно так, то отклика в Москве на свою идею Гросси точно не найдет.

Да и отсутствие прямых обстрелов АЭС, пока идет война, не смогут гарантировать их безопасности. Сам глава МАГАТЭ, характеризуя кризис на ЗАЭС написал, что «уменьшение численности персонала ЗАЭС в сочетании с психологическим стрессом из-за продолжающегося военного конфликта и отсутствия членов семей, покинувших территорию, создали беспрецедентную ситуацию». То есть, проблема не только в обстрелах.

Справка

Сергей Гармаш — украинский журналист и писатель. Родился в г. Енакиево Донецкой области. Закончил Институт журналистики Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Работал корреспондентом Енакиевской независимой газеты «Панорама» (1991—1993);

  • редактором Енакиевского городского радио (1993—1996);
  • корреспондентом Радио «Свобода» в Донецкой области (1996—2004);
  • корреспондентом Интерфакс-Украина в Донецкой области (2001—2003).
  • С 2002 года — главный редактор интернет-издания «ОстроВ».
  • В мае 2014 года переехал в Киев.
  • С 9 июня 2020 года представлял Донецкую область в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины.
  • Лауреат премии имени Герда Буцериуса «Свободная пресса Восточной Европы» и кавалер ордена «За заслуги» III степени за весомый личный вклад в развитие украинской журналистики, многолетний добросовестный труд и высокое профессиональное мастерство.
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