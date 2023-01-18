Что по ночам снится убийцам? Обзор главных событий в Украине

В свою очередь министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал G7 и ЕС ввести санкции против ракетно-беспилотной промышленности РФ. Шок! Получается, ракетно-беспилотная промышленность страны, которая с октября терроризирует ракетами и всякими «шахидами» мирные города, до сих пор не под санкциями!

«В последний раз, 14 января 2023 года, я говорила с мамой по телефону в 15:07 две минуты и пять секунд. "У нас все тихо, отдыхай". Выходной день, суббота, мама должна была быть на службе, ВСУ, но осталась дома из-за ОРЗ, сестра наводила порядок в очередной арендованной квартире, бабушка на кухне только закончила жарить чебуреки... Больше связи нет», – написала в Facebook мариупольчанка Руслана Бабкина. Ее мать только в октябре освободили из российского плена. Отец в плену до сих пор. Оба участвовали в обороне Мариуполя. Обоим удалось выжить и выйти из «Азовстали»...

Тем временем в российских СМИ пишут, что украинцы сами взорвали девятиэтажку для популяризации представительницы Украины на конкурсе «Мисс Вселенная». Каждый судит по себе. И это клиника. Причем стабильная. Оказывается, командир 52-го тяжелого гвардейского бомбардировочного авиационного полка Олег Тимошин, приказавший запустить ту ракету, руководил также обстрелом ТЦ «Амстор» в Кременчуге, где погибли около 20 человек. Что по ночам снится убийцам?

Судебная мафия не сдается!