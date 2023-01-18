Помню, когда работал в Донецке, у нас в редакции было правило: о единичных случаях гибели людей на производстве не пишем. Только о групповых. Групповые начинаются от двух погибших. Два трупа одновременно – это уже значимое событие. Как правило, это касалось аварий на шахтах. В военное время каждый день люди сотнями гибнут на фронте и десятками – в тылу. Но как деформируется сознание! Отбирая для обзора главные события недели, ты уже думаешь: а что важнее для страны, избрание Высшего совета правосудия или смерть четырех десятков мирных людей под обломками их же дома, рассуждает журналист из Киева Сергей Гармаш.
Что по ночам снится убийцам? Обзор главных событий в Украине
Таких ракет у россиян сотни...
По состоянию на вечер 17 января было известно о гибели 44 человек, живших в девятиэтажке в Днепре, атакованной российской ракетой в минувшую субботу. Судьба еще 30 жильцов оставалась неизвестной, но спасатели, еще в понедельник утром, предупредили, что шансов на обнаружение их живыми с каждым часом все меньше. Среди погибших три ребенка.
Ракета Х-22, обрушившая на головы людей 950 кг взрывчатки, обвалила конструкции двух подъездов с девятого по второй этажи. Предварительно, полностью разрушены 72 квартиры и повреждены более 230. Всего в доме проживало около 1700 человек.
По мнению главы «Укрэнерго» Владимира Кудрицкого, удар был направлен против электростанций: «Разрушения значительны». Ряд ТЭС остановились. Но участившиеся отключения света на фоне одномоментной гибели такого числа мирных людей волнуют меньше, чем заявление спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната: у Украины пока нет технической возможности сбивать такие ракеты. При этом запасы Х-22 у россиян могут достигать сотен. Самое интересное, что ранее Украина также имела их на вооружении, но часть была передана России в виде оплаты долгов за газ, остальные порезаны на металлолом.
Надежда в этой ситуации только на скорое предоставление западными партнерами зенитных установок Patriot и комплексов SAMP-T. Но это месяцы. А за это время россияне могут уничтожить сотни таких подъездов, даже если будут целиться в электростанции: «Им известно, настолько мощная ракета Х-22 c боевой частью в 950 кг и насколько она неточная, с отклонением до 600 метров», – сказал Игнат.
В свою очередь министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал G7 и ЕС ввести санкции против ракетно-беспилотной промышленности РФ. Шок! Получается, ракетно-беспилотная промышленность страны, которая с октября терроризирует ракетами и всякими «шахидами» мирные города, до сих пор не под санкциями!
«В последний раз, 14 января 2023 года, я говорила с мамой по телефону в 15:07 две минуты и пять секунд. "У нас все тихо, отдыхай". Выходной день, суббота, мама должна была быть на службе, ВСУ, но осталась дома из-за ОРЗ, сестра наводила порядок в очередной арендованной квартире, бабушка на кухне только закончила жарить чебуреки... Больше связи нет», – написала в Facebook мариупольчанка Руслана Бабкина. Ее мать только в октябре освободили из российского плена. Отец в плену до сих пор. Оба участвовали в обороне Мариуполя. Обоим удалось выжить и выйти из «Азовстали»...
Тем временем в российских СМИ пишут, что украинцы сами взорвали девятиэтажку для популяризации представительницы Украины на конкурсе «Мисс Вселенная». Каждый судит по себе. И это клиника. Причем стабильная. Оказывается, командир 52-го тяжелого гвардейского бомбардировочного авиационного полка Олег Тимошин, приказавший запустить ту ракету, руководил также обстрелом ТЦ «Амстор» в Кременчуге, где погибли около 20 человек. Что по ночам снится убийцам?
Судебная мафия не сдается!
Участники 19-го съезда судей Украины 11 января избрали восемь членов Высшего совета правосудия по своей квоте, что разблокировало, наконец, его работу. ВСП – это единственный орган, который может уволить или хотя бы отстранить от должности судью-коллаборанта, назначить или перевести судей туда, где их критически не хватает, либо же наказать за дисциплинарные нарушения. Теперь в нем есть кворум. Но анализ качественного состава совета приводит к выводу, вынесенному в подзаголовок.
Только один пример. Присягу члена ВСП принял Сергей Бурлаков – судья Верховного суда Украины, ранее – адвокат из Харькова. Голосуя за него, делегаты съезда судей уже знали, что Бурлаков и его родственники регулярно ездили в Крым после аннексии полуострова Россией. Как минимум по состоянию на 2018 год, отец судьи проживал на территории РФ и был ее гражданином…
К другим новоизбранным членам ВСП тоже есть вопросы или по имуществу, или по их прежним судебным решениям. Как сказал известный в Украине судебный антикоррупционер Михаил Жернаков, «избрали самых худших».
Но радует, что вообще избрали, потому что могли опять не договориться и этим заблокировали бы получение Украиной кандидатства в члены ЕС. Собственно, все понимают, что если бы не требования Еврокомиссии, ВСП и сегодня мог бы не иметь кворума. Слишком выгодна была кома высшего судебного органа и властям, и особенно самим судьям. Ведь нет ВСП – нет и наказаний для них. Вседозволенность! Но, Офису президента нужен кандидатский статус Украины в ЕС, поэтому появилась политическая воля.
Следующий этап – формирование Высшим советом правосудия Высшей квалификационной комиссии судей. Без последней невозможны отбор и назначение на судейские должности. А сегодня в Украине почти половина штата судейского корпуса вакантна. И вот это будет тестом для ВСП: кого его члены отберут для ВККС – себе подобных или начнется все-таки процесс очистки? Кстати, ВККС тоже является одним из критериев для оценки ЕС евроинтеграционных усилий Киева. И это дает надежду на позитив.
Нужно сказать, что, несмотря на войну, в 2023 году вопрос борьбы с коррупцией будет для Украины не менее важным, чем танки и ПВО, поскольку это взаимосвязано. Известный украинский антикоррупционер Виталий Шабунин написал в своей статье: «За результатами борьбы украинской власти с коррупцией будет внимательно наблюдать весь западный мир. Потому что 60% национального бюджета – это поддержка союзников, а точнее деньги налогоплательщиков западных стран. В течение года этот процент будет увеличиваться. И без этих денег мы проиграем войну… Воровать сейчас из бюджета – это подрывать доверие даже не западных элит, а обществ и избирателей наших государств-партнеров. То есть доверие, являющееся ключом к получению оружия и денег».
Именно это, по мнению Шабунина, заставляет Владимира Зеленского «сдерживать ненасытную часть своего окружения». Хотя в целом, ситуация для коррупционеров в Украине сейчас очень благоприятна.
Как указывает тот же Виталий Шабунин, «после 24 февраля власть закрыла доступ к ключевым реестрам, информация из которых служила основой всех расследований коррупции». Из судебного реестра стали исчезать некоторые решения недобросовестных судей. В частности, из публичного доступа изъято более миллиона решений судов, а новые почти не публикуют. Закрыт также реестр деклараций госслужащих. Более того, имущественные декларации не просто спрятали, Верховная Рада разрешила депутатам вообще не подавать их. Соответственно, нет деклараций – нет и наказания за ложь в них. Война все спишет?
МАГАТЭ
Кроме российских ракет и внутреннего врага, глобальной опасностью для Украины являются и ее ядерные объекты, которые так или иначе подвержены критическому влиянию войны. 16 января генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси сообщил о расширении миссии агентства в Украине: «Я горжусь тем, что возглавляю эту миссию в Украине, где мы разворачиваем работу на всех АЭС страны, чтобы оказывать помощь в обеспечении ядерной безопасности».
Сейчас эксперты МАГАТЭ уже работают на оккупированной Россией Запорожской атомной станции. В ближайшие дни по два специалиста должны быть размещены на Хмельницкой, Южноукраинской, Ровенской и Чернобыльской АЭС.
Гросси также планирует все же реализовать идею о создании зоны безопасности вокруг АЭС. Для этого он намерен встретиться с руководством Украины и России.
«Мои консультации с Украиной и Россией прогрессируют, хотя и не так быстро, как должны. Я все еще надеюсь, что мы сможем договориться и ввести зону в ближайшее время», – заявил он.
Интересно, что ранее Петр Котин, президент компании «Энергоатом», курирующей 15 ядерных реакторов Украины, выразил сомнение в реалистичности этой идеи. «Мы больше всего надеемся на украинские вооруженные силы», – сказал он. По мнению Котина, если ВСУ удастся захватить Мелитополь, расположенный более чем в ста километрах к югу от ЗАЭС, то «единственный вариант для оккупантов – покинуть станцию».
Важно, на каких условиях Гросси собирается договариваться с Путиным о создании зоны безопасности. Россия может быть заинтересована только в снятии санкций с «Росатома» и продолжение воровства энергии АЭС. Но по сути это будет означать финансирование войны и терроризма. А ведь они и являются первопричиной проблемы. Решая узкопрофильные задачи, нельзя жертвовать принципиальными вопросами и идти на уступки агрессору. Но если МАГАТЭ будет действовать именно так, то отклика в Москве на свою идею Гросси точно не найдет.
Да и отсутствие прямых обстрелов АЭС, пока идет война, не смогут гарантировать их безопасности. Сам глава МАГАТЭ, характеризуя кризис на ЗАЭС написал, что «уменьшение численности персонала ЗАЭС в сочетании с психологическим стрессом из-за продолжающегося военного конфликта и отсутствия членов семей, покинувших территорию, создали беспрецедентную ситуацию». То есть, проблема не только в обстрелах.
Справка
Сергей Гармаш — украинский журналист и писатель. Родился в г. Енакиево Донецкой области. Закончил Институт журналистики Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Работал корреспондентом Енакиевской независимой газеты «Панорама» (1991—1993);
- редактором Енакиевского городского радио (1993—1996);
- корреспондентом Радио «Свобода» в Донецкой области (1996—2004);
- корреспондентом Интерфакс-Украина в Донецкой области (2001—2003).
- С 2002 года — главный редактор интернет-издания «ОстроВ».
- В мае 2014 года переехал в Киев.
- С 9 июня 2020 года представлял Донецкую область в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины.
- Лауреат премии имени Герда Буцериуса «Свободная пресса Восточной Европы» и кавалер ордена «За заслуги» III степени за весомый личный вклад в развитие украинской журналистики, многолетний добросовестный труд и высокое профессиональное мастерство.