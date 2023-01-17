Теплая зима, сниженное потребление и новые поставщики энергоносителей сделали свое дело - надежда Кремля на скорое замерзание Европы не оправдалась, пишет издание Politico.
Издание Politico: Европа выходит победителем из энергетической войны с Путиным
В сентябре президент России Владимир Путин заявил, что из-за веденных санкции на энергоресурсы из РФ, европейцы будущей зимой замерзнут. В тот момент это не казалось чем то нереалистичным, а веерные отключения электроснабжения в европейских странах были вполне реальной перспективой.
Но новый год в сфере энергетики оказался лучше, чем предсказывали многие эксперты: цены на газ упали до 655 евро за МВтч. Это все еще достаточно дорого, но, по сравнению с ценами в 2022 году, вполне по карману для большинства потребителей.
Есть две основные причины столь большого падения цены на газ: рекордно теплая зима в Европе и налаживание поставок энергоносителей из более дружественных стран.
В целом европейская экономика справилась с ценовым натиском, но достаточно сильно пострадала энергоемкая промышленность - в годовом исчислении производство сократилось почти на 13%.
Тем временем Кремль начинает ощущать на себе последствия энергетического противостояния Запада.
Согласно анализу, проведенному Центром исследований энергетики и чистого воздуха, запрет ЕС на импорт российской сырой нефти и ценовой предел G7 в размере 60 долларов за баррель вместе обходятся России в 160 миллионов евро в день.
Все же стоит признать, что несмотря на введенные Западом санкции, Кремль заработал на экспорте нефти и газа 155 миллиардов евро, что на 30 процентов больше, чем в предыдущем году. Но на этот год прогнозы для России не очень оптимистичные, потому что ожидается падение цен на энергоносители, который, по мнению аналитиков, может сократить доходы Кремля на 23 процента.
Не стоит забывать и о надежде Кремля, что высокие цены на энергоносители заставят Запад пересмотреть свои санкции против России. Опубликованный на этой неделе опрос Евробарометра показывает, что 73 процента граждан ЕС выступают за продолжение поддержки Украины и санкционной политики по отношению к РФ.