Издание Politico: Европа выходит победителем из энергетической войны с Путиным

В сентябре президент России Владимир Путин заявил, что из-за веденных санкции на энергоресурсы из РФ, европейцы будущей зимой замерзнут. В тот момент это не казалось чем то нереалистичным, а веерные отключения электроснабжения в европейских странах были вполне реальной перспективой.

Но новый год в сфере энергетики оказался лучше, чем предсказывали многие эксперты: цены на газ упали до 655 евро за МВтч. Это все еще достаточно дорого, но, по сравнению с ценами в 2022 году, вполне по карману для большинства потребителей.

Есть две основные причины столь большого падения цены на газ: рекордно теплая зима в Европе и налаживание поставок энергоносителей из более дружественных стран.

В целом европейская экономика справилась с ценовым натиском, но достаточно сильно пострадала энергоемкая промышленность - в годовом исчислении производство сократилось почти на 13%.

Тем временем Кремль начинает ощущать на себе последствия энергетического противостояния Запада.

Согласно анализу, проведенному Центром исследований энергетики и чистого воздуха, запрет ЕС на импорт российской сырой нефти и ценовой предел G7 в размере 60 долларов за баррель вместе обходятся России в 160 миллионов евро в день.

Все же стоит признать, что несмотря на введенные Западом санкции, Кремль заработал на экспорте нефти и газа 155 миллиардов евро, что на 30 процентов больше, чем в предыдущем году. Но на этот год прогнозы для России не очень оптимистичные, потому что ожидается падение цен на энергоносители, который, по мнению аналитиков, может сократить доходы Кремля на 23 процента.