Главу Федерации футбола Франции подозревают в сексуальных домогательствах. Возбуждено уголовное дело

Дело о «сексистском неуважении» было открыто после показаний футбольного агента Сони Суид, которая является представителем нескольких футболистов сборной Франции.

В данный момент 81-летний Ле Гре уже снят с должности – после продления контракта с Дидье Дешамом он негативно высказался о Зинедине Зидане, одном из кандидатов на пост главного тренера сборной. Временно пост главы организации займёт Филипп Диало.