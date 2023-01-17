Президент Федерации футбола Франции (FFF) Ноэль Ле Гре оказался в эпицентре крупного скандала – его подозревают в домогательствах. По факту обвинения возбуждено уголовное дело, ведется расследование, сообщает французская газета L’Equipe.
Главу Федерации футбола Франции подозревают в сексуальных домогательствах. Возбуждено уголовное дело
Главу Федерации футбола Франции подозревают в сексуальных домогательствах. Возбуждено уголовное дело
Дело о «сексистском неуважении» было открыто после показаний футбольного агента Сони Суид, которая является представителем нескольких футболистов сборной Франции.
В данный момент 81-летний Ле Гре уже снят с должности – после продления контракта с Дидье Дешамом он негативно высказался о Зинедине Зидане, одном из кандидатов на пост главного тренера сборной. Временно пост главы организации займёт Филипп Диало.
Расследование будет проходить по делу о моральных и сексуальных домогательствах. Вести дело поручено Бригаде по борьбе с преступлениями против личности (BRDP).
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