Рахимова прокомментировала скандальное появление флага РФ на матче с Байндль

«Я бы хотела пояснить обстоятельства вокруг того, что случилось на моем вчерашнем матче на Australian Open. Во время матча какие-то люди (зрители) были с флагами. Они были не в моей ложе, и моя игра никак не связана с политикой. Я приехала на Australian Open, чтобы выступать как теннисистка, и хочу, чтобы так ко мне и относились. Нас с командой обвинили в том, что чрезвычайно далеко от правды и никак не отражает наши убеждения. Прошу прощения за вред, который принесла ложная информация», – написала Рахимова в Instagram.