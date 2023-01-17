Сильнейшая теннисистка Эстонии Анетт Контавейт уверенно вышла во второй круг проходящего в Мельбурне Открытого чемпионата Австралии (Australian Open), сообщает rus.err.
Анетт Контавейт вышла во второй круг Australian Open
Анетт Контавейт вышла во второй круг Australian Open
Во вторник, 17 января, в матче первого круга занимающая 19-е место в мировом рейтинге эстонка взяла верх над 85-й ракеткой мира, австрийкой Юлией Грабер - 6:2, 6:3.
Для Контавейт победа над Грабер стала первой в текущем календарном году, который начался для эстонки с двух поражений кряду.
Во втором круге Australian Open Анетт Контавейт встретится с победительницей матча между Майар Шериф (WTA 54) из Египта и Магдой Линетт (WTA 45) из Польши.
Напомним, еще одна представительница Эстонии Кайа Канепи в первом круге Открытого чемпионата Австралии потерпела сенсационное поражение от австралийки Кимберли Бирелл.
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