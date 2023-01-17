Анетт Контавейт вышла во второй круг Australian Open

Во вторник, 17 января, в матче первого круга занимающая 19-е место в мировом рейтинге эстонка взяла верх над 85-й ракеткой мира, австрийкой Юлией Грабер - 6:2, 6:3.

Для Контавейт победа над Грабер стала первой в текущем календарном году, который начался для эстонки с двух поражений кряду.

Во втором круге Australian Open Анетт Контавейт встретится с победительницей матча между Майар Шериф (WTA 54) из Египта и Магдой Линетт (WTA 45) из Польши.