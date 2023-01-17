С сегодняшнего дня в связи с изменившейся ледовой обстановкой на пограничном водоеме погранслужба запрещает находиться на внедорожниках на льду Теплого озера между ручьями Наха и Пихусте.
Галерея ⟩ Пограничники обозначили опасные участки на льду Теплого озера
Ледовая обстановка на остальной части озерной системы несколько лучше и, избегая конкретных запретных зон, разрешается выход на лед как пешим ходом, так и на внедорожниках.
Запрещен выход на лед ближе, чем на 1000 метров от истока реки Нарва, на 200 метров от устья реки Ранна-Пунгерья, а также на ледовую поверхность к юго-востоку от острова Пийриссаар и на территорию «Эстонских ворот». Следует также избегать приближения к устью реки Выханду и острову Салусаар ближе, чем на 200 метров, так как в этих местах лед может быть тонким.
Пешим ходом и на внедорожниках разрешается выход на лед следующих водоемов:
Чудское озеро (транспортные средства со снаряженной массой до 1000 килограммов)
Псковское и Теплое озеро (на определенные ледовые территории)
Нарвское водохранилище (транспортные средства со снаряженной массой до 300 кг, но только на определенную ледовую территорию)
Пешим ходом разрешается выход на лед следующих водоемов:
озеро Ванику
озеро Пабра
озеро Крийва
В целях сохранения жизни запрещается выход на лед следующих пограничных водоемов как пешком, так и на внедорожниках:
озеро Паттина
река Нарва
С текущей ледовой обстановкой можно ознакомиться на домашней странице Департамента полиции и пограничной охраны.