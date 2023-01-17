Галерея ⟩ Пограничники обозначили опасные участки на льду Теплого озера

Ледовая обстановка на остальной части озерной системы несколько лучше и, избегая конкретных запретных зон, разрешается выход на лед как пешим ходом, так и на внедорожниках.

Запрещен выход на лед ближе, чем на 1000 метров от истока реки Нарва, на 200 метров от устья реки Ранна-Пунгерья, а также на ледовую поверхность к юго-востоку от острова Пийриссаар и на территорию «Эстонских ворот». Следует также избегать приближения к устью реки Выханду и острову Салусаар ближе, чем на 200 метров, так как в этих местах лед может быть тонким.