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Галерея ⟩ Пограничники обозначили опасные участки на льду Теплого озера

Rus.Postimees
Пограничники обозначили опасные участки на льду Теплого озера
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С сегодняшнего дня в связи с изменившейся ледовой обстановкой на пограничном водоеме погранслужба запрещает находиться на внедорожниках на льду Теплого озера между ручьями Наха и Пихусте.

Ледовая обстановка на остальной части озерной системы несколько лучше и, избегая конкретных запретных зон, разрешается выход на лед как пешим ходом, так и на внедорожниках.

Запрещен выход на лед ближе, чем на 1000 метров от истока реки Нарва, на 200 метров от устья реки Ранна-Пунгерья, а также на ледовую поверхность к юго-востоку от острова Пийриссаар и на территорию «Эстонских ворот». Следует также избегать приближения к устью реки Выханду и острову Салусаар ближе, чем на 200 метров, так как в этих местах лед может быть тонким.

Пешим ходом и на внедорожниках разрешается выход на лед следующих водоемов:

  • Чудское озеро (транспортные средства со снаряженной массой до 1000 килограммов)

  • Псковское и Теплое озеро (на определенные ледовые территории)

  • Нарвское водохранилище (транспортные средства со снаряженной массой до 300 кг, но только на определенную ледовую территорию)

Пешим ходом разрешается выход на лед следующих водоемов:

  • озеро Ванику

  • озеро Пабра

  • озеро Крийва

В целях сохранения жизни запрещается выход на лед следующих пограничных водоемов как пешком, так и на внедорожниках:

  • озеро Паттина

  • река Нарва

С текущей ледовой обстановкой можно ознакомиться на домашней странице Департамента полиции и пограничной охраны.

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