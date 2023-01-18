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Студия Postimees: новые цены на топливо – почем километр? Отвечает специалист министерства

14:00
Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
Студия Postimees: новые цены на топливо – почем километр? Отвечает специалист министерства
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Заправки должны будут указывать цены на топливо по-новому, рассчитывая стоимость горючего не в литрах, а в километрах. В чем логика очередной евродирективы? Как нововведение отразится на стоимости бензина и дизеля?

На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире главный специалист отдела развития транспорта и инвестиций Министерства экономики и коммуникаций Анастасия Москвичева. Следите за беседой в 14:00!

  • В чем суть топливной евродирективы? Когда она начнет применяться?
  • Как можно вычислить стоимость бензина за километр, если на разных машинах – разное потребление?
  • Кто будет определять новые цены? К какому знаменателю необходимо прийти?
  • Распространяется ли нововведение на электрозаправки? 
  • Приведет ли новая евродиректива к повышению цен на автомобильное топливо?
  • Можно ли ждать краткосрочного снижения цен в ближайшие месяцы?
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