Аналитическая компания Morning Consult отслеживает, как у американцев меняютcя взгляды на политику США по вопросам Украины: исследование показывает, поддерживают ли жители Америки антироссийские санкции, считают ли помощь Украине достаточной и ждут ли украинцев у себя дома.
ИССЛЕДОВАНИЕ ⟩ Американцы неохотно поддерживают санкции против РФ, однако готовы принять украинцев в США
Исследование проводится с марта 2022 года по сей день, то есть практически год. Новые данные появляются на странице аналитической компании каждую неделю.
Основные выводы исследования
Менее половины американцев поддерживают санкции на российскую нефть, если они приводят к росту цен в Америке
В начале полномасштабной войны в Украине примерно половина американцев поддерживала нефтяные санкции против РФ: в марте 2022 года их поддержали 46% республиканцев и 52% демократов. За год мнение республиканцев изменилось: за последние полгода около 30% республиканцев поддерживают нефтяные санкции, хотя процент демократов, выступающих за санкции, остался примерно на том же уровне, что и в начале войны.
Менее половины американцев в целом поддерживают санкции, вызывающие инфляцию в Америке
График показывает, что с начала войны в Украине и до начала лета приблизительно половина американцев поддерживала введение санкций в России, даже несмотря на то, что они вызывают инфляцию в Америке. С июня 2022 года цифры идут на спад: например, в июле за введение таких санкций выступили 44% амеркианцев.
Менее половины избирателей США считают оборону и защиту Украины обязанностью Америки
В течение года приблизительно 40% демократов считало, что оборона и защита Украины от военной агрессии РФ - обязанность Америки. Лишь около трети республиканцев соглашалось с этим мнением в течение года.
Большинство американцев поддерживают переселение украинцев в Америку
Примечательно, что за переселение украинцев в Америку выступают и республиканцы. Например, в начале апреля 2022 года «за» проголосовали 61% республиканцев и 81% демократов. В начале января 2023 года «за» проголосовали 51% республиканцев и 72% демократов. Хотя спад и наблюдается, он довольно незначительный.
Большинство американцев по-прежнему обеспокоено вторжением России в Украину
В течение года беспокойство американцев (и республиканцев, и демократов, и граждан Америки, которые не причисляют себя к сторонникам той или иной партии) оставалось примерно на одном уровне: примерно 80% американцев обеспокоены вторжением России в Украину с конца февраля по январь 2023 года.
Не много американцев считает, что США делают недостаточно, чтобы остановить вторжение России в Украину
Согласно исследованию, совсем небольшое количество американцев считает, что США помогает Украине недостаточно. С конца февраля по май 2022 года процент согласных с данным утверждением был немного выше, однако с мая цифры идут на спад. В среднем около 20% американцев считают, что США могла бы предоставить Украине больше помощи.
Больше всего американцы поддерживают решения НАТО и ООН, меньше всего - решения Байдена и ЕС
В решениях по вопросам Восточной Европы, в частности и Украины, американцы больше всего поддерживают НАТО: в течение года около половины американских избирателей в какой-то мере поддерживали решения альянса.
Меньше всего американские избиратели поддерживают решения Европейского союза - около 30% соглашались с теми или инымии дейстиями ЕС в отношении Восточной Европы в течение года.
Около трети американцев считают, что американским компаниям следует навсегда разорвать отношения с Россией
В течение года американцы неохотно поддерживали уход американских компаний с российского рынка. Около 30 процентов американцев поддерживали полное прекращение торговых отношений с РФ. Мнения республиканцев и демократов по этому вопросу сходятся.