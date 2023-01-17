ИССЛЕДОВАНИЕ ⟩ Американцы неохотно поддерживают санкции против РФ, однако готовы принять украинцев в США

Исследование проводится с марта 2022 года по сей день, то есть практически год. Новые данные появляются на странице аналитической компании каждую неделю.

Основные выводы исследования

Менее половины американцев поддерживают санкции на российскую нефть, если они приводят к росту цен в Америке

В начале полномасштабной войны в Украине примерно половина американцев поддерживала нефтяные санкции против РФ: в марте 2022 года их поддержали 46% республиканцев и 52% демократов. За год мнение республиканцев изменилось: за последние полгода около 30% республиканцев поддерживают нефтяные санкции, хотя процент демократов, выступающих за санкции, остался примерно на том же уровне, что и в начале войны.

Менее половины американцев в целом поддерживают санкции, вызывающие инфляцию в Америке

График показывает, что с начала войны в Украине и до начала лета приблизительно половина американцев поддерживала введение санкций в России, даже несмотря на то, что они вызывают инфляцию в Америке. С июня 2022 года цифры идут на спад: например, в июле за введение таких санкций выступили 44% амеркианцев.

Менее половины избирателей США считают оборону и защиту Украины обязанностью Америки

В течение года приблизительно 40% демократов считало, что оборона и защита Украины от военной агрессии РФ - обязанность Америки. Лишь около трети республиканцев соглашалось с этим мнением в течение года.

Большинство американцев поддерживают переселение украинцев в Америку