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ФОТО ⟩ Взгляните, с какими лозунгами партии идут на выборы в Рийгикогу

rus.postimees.ee
Взгляните, с какими лозунгами партии идут на выборы в Рийгикогу
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Реклама партий. Фото: Eero Vabamägi

Выборы в Рийгикогу состоятся уже 5 марта. Давайте посмотрим, с помощью каких предвыборных лозунгов партии пытаются найти себе место в сердцах избирателей.

Партия реформ

Фото: Партия реформ

Партия реформ идет на выборы под лозунгом «Эстония в надежных руках!»

EKRE

Фото: EKRE

Партия EKRE идет на выборы под лозунгом «Спасем Эстонию!»

Центристская партия

Фото: Центристская партия

Если для эстоноязычного избирателя Центристская партия вышла с лозунгом  «Смело, для людей!» (Julgelt, inimeste heaks!), то на русском языке их лозунгом является «Мы за вас!»

«Ээсти 200»

Фото: Ээсти 200

Недавно созданная партия «Ээсти 200» идет на выборы под лозунгом «С нами возможно!»

«Отечество»

Фото: Отечество

Партия «Отечество» участвует на выборах в Рийгикогу с лозунгом «Есть лишь одно отечество!»

Социал-демократическая партия

Фото: Социал-демократы

Социал-демократы баллотируются в парламент с лозунгом «Благосостояние - это безопасность!»

 

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