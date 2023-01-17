ФОТО ⟩ Взгляните, с какими лозунгами партии идут на выборы в Рийгикогу

Партия реформ

Фото: Партия реформ

Партия реформ идет на выборы под лозунгом «Эстония в надежных руках!»

EKRE

Фото: EKRE

Партия EKRE идет на выборы под лозунгом «Спасем Эстонию!»

Центристская партия

Фото: Центристская партия

Если для эстоноязычного избирателя Центристская партия вышла с лозунгом «Смело, для людей!» (Julgelt, inimeste heaks!), то на русском языке их лозунгом является «Мы за вас!»

«Ээсти 200»

Фото: Ээсти 200

Недавно созданная партия «Ээсти 200» идет на выборы под лозунгом «С нами возможно!»

«Отечество»

Фото: Отечество

Партия «Отечество» участвует на выборах в Рийгикогу с лозунгом «Есть лишь одно отечество!»

Социал-демократическая партия

Фото: Социал-демократы