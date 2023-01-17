Выборы в Рийгикогу состоятся уже 5 марта. Давайте посмотрим, с помощью каких предвыборных лозунгов партии пытаются найти себе место в сердцах избирателей.
ФОТО ⟩ Взгляните, с какими лозунгами партии идут на выборы в Рийгикогу
Взгляните, с какими лозунгами партии идут на выборы в Рийгикогу
Партия реформ
Партия реформ идет на выборы под лозунгом «Эстония в надежных руках!»
EKRE
Партия EKRE идет на выборы под лозунгом «Спасем Эстонию!»
Центристская партия
Если для эстоноязычного избирателя Центристская партия вышла с лозунгом «Смело, для людей!» (Julgelt, inimeste heaks!), то на русском языке их лозунгом является «Мы за вас!»
«Ээсти 200»
Недавно созданная партия «Ээсти 200» идет на выборы под лозунгом «С нами возможно!»
«Отечество»
Партия «Отечество» участвует на выборах в Рийгикогу с лозунгом «Есть лишь одно отечество!»
Социал-демократическая партия
Социал-демократы баллотируются в парламент с лозунгом «Благосостояние - это безопасность!»