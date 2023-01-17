Может, из-за моей исследовательской карьеры мои дети и потеряли возможность находиться со мной 24/7, но я считаю, что что-то они и приобрели, пишет мать четверых детей, сопрофессор Тартуского университета по экологи животных Тууль Сепп.
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МАТЬ ЧЕТВЕРЫХ ДЕТЕЙ ⟩ Родителям нужны не пособия, а время на саморазвитие
Родителям нужны не пособия, а время на саморазвитие
Слежу за дебатами о семейных пособиях и низкой рождаемости. Мне кажется, один аспект этой большой проблемы освещается недостаточно.