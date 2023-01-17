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Бежавшего на автобус юношу сбила машина, его увезли в больницу

rus.postimees.ee
Бежавшего на автобус юношу сбила машина, его увезли в больницу
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Сегодня после обед возле кинотеатра «Космос» машина сбила молодого человека, который спешил на автобус.

В 15:25 в полицию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на остановке общественного транспорта «Космос». По предварительным данным, когда 17-летний молодой человек бежал в сторону автобуса, его сбил автомобиль Nissan.

Скорая помощь доставила пешехода в больницу.

Авария расследуется.

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