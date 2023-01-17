Сбежавший в Норвегию бывший наемник Медведев готов рассказать о преступлениях ЧВК «Вагнер»

Проект опубликовал аудиоинтервью, в котором Медведев рассказывает, что нелегально перешел сухопутную границу России с Норвегией, и что по нему открывали огонь пограничники.

По словам Медведева, он опасается за свою жизнь, поскольку его разыскивают как правоохранительные органы, так и бывшие сослуживцы из ЧВК.

Ранее Медведев утверждал, что был свидетелем внесудебных расправ наемников ЧВК «Вагнер», убивавших своих коллег, которые отказывались выполнять приказы в ходе боевых действий.

Он заявил, что готов дать свидетельские показания в международном суде.

По словам адвоката Медведева, его клиент покинул ЧВК после того, как стал свидетелем военных преступлений в Украине.

Считается, что его побег - это первый известный случай, когда один из бойцов ЧВК «Вагнер» дезертировал на Запад.

Основатель Gulagu.net Владимир Осечкин рассказал Би-би-си, что Медведев вступил в ЧВК «Вагнер» в июле 2022 года, подписав контракт на четыре месяца, но дезертировал после того, как стал свидетелем множества нарушений прав человека и военных преступлений во время службы в Украине.

Осечкин сообщил, что Медведев ранее служил в российской армии, а в период с 2017 по 2018 год отбывал тюремное заключение.

По словам Осечкина, Медведев стал командиром подразделения ЧВК «Вагнер» в Украине. Под его командование еженедельно поступало 30-40 новых наемников.