Заключенный, который с помощью мочи хотел заразить охранника, получил дополнительный срок

Суд признал Станислава Колоколова виновным в угрозах, применении насилия в отношении представителя власти и попытке причинения тяжких телесных повреждений. В общей сложности мужчина был приговорен к двум годам и шести месяцам лишения свободы. Поскольку уголовное дело рассматривалось в порядке упрощенного производства, то в качестве наказания останется один год и восемь месяцев лишения свободы.

К этому прибавились восемь месяцев и десять дней заключения, приговоренные Колоколову Тартуским уездным судом в сентябре прошлого года. Таким образом, в общей сложности Колоколову придется провести в тюрьме два года и пять дней. Наказание будет учитываться с 13 сентября прошлого года.

Согласно обвинительному заключению, в 2020 году Колоколов угрожал сломать обе ноги сотруднику тюрьмы, если тот встретится с ним на свободе. Когда Колоколову вручили постановление о наложении на него мер, мужчина написал на нем по-русски, что обязуется убить потерпевшего.

В том же году Колоколов пригрозил тюремному надзирателю, сказав ему: «Если я из-за тебя получу срок, то на воле разобью тебе голову». Во второй раз он через стенофон сказал охраннику: «Я перережу тебе шею и убью тебя».

В 2021 году Колоколов ударил по принтеру в Тартуской тюрьме, который в результате удара перелетел по руке работника тюрьмы, из-за чего тот получил травму.

В прошлом году Колоколов пригрозил дежурному врачу: «Придет время, мы встретимся, и я сведу с тобой счеты. Я обещаю тебе это». В прошлом году мужчина также ударил старшего охранника ногой в бедро.

Кроме того, Колоколов выплеснул чашку с мочой из камеры Тартуской тюрьмы в лицо охраннику, с целью заразить того вирусом ВИЧ. Акт не был завершен из-за непригодности инструмента.