ГАЛЕРЕЯ ⟩ Безопасность укреплена: вертолеты «Чинук» вернулись в Эстонию

Британские вертолеты Chinook вернулись в Эстонию в рамках согласованной в ноябре прошлого года с министром обороны Соединенного Королевства Беном Уоллесом целевой авиационной группы ВВС (Aviation Task Force), сообщила во вторник пресс-служба министерства. Вертолеты Chinook на авиабазе Эмари приняли министр обороны Ханно Певкур и посол Соединенного Королевства Росс Аллен.

Вертолеты Chinook (CH-47) используются прежде всего для транспорта подразделений и снаряжения, но они также оснащены двумя пулеметами M134 калибра 7.62 мм и одним пулеметом M60D калибра 7.62 мм.

«Вертолеты прибыли в соответствии с планом действий, который мы согласовали с Соединенным Королевством в ноябре прошлого года. Позже добавятся истребители Typhoon и вертолеты Apache. Это именно то, что мы и должны делать вместе», - сказал Ханно Певкур.

Chinook - это мощные вертолеты поддержки, которые можно использовать для поддержки сухопутных подразделений и морских судов.