По сообщению Министерства обороны и боевой группы НАТО, вертолеты типа Chinook вернулись в Эстонию, Соединенное Королевство пришлет элементы ВВС для укрепления европейской безопасности.
ГАЛЕРЕЯ ⟩ Безопасность укреплена: вертолеты «Чинук» вернулись в Эстонию
Британские вертолеты Chinook вернулись в Эстонию в рамках согласованной в ноябре прошлого года с министром обороны Соединенного Королевства Беном Уоллесом целевой авиационной группы ВВС (Aviation Task Force), сообщила во вторник пресс-служба министерства. Вертолеты Chinook на авиабазе Эмари приняли министр обороны Ханно Певкур и посол Соединенного Королевства Росс Аллен.
Вертолеты Chinook (CH-47) используются прежде всего для транспорта подразделений и снаряжения, но они также оснащены двумя пулеметами M134 калибра 7.62 мм и одним пулеметом M60D калибра 7.62 мм.
«Вертолеты прибыли в соответствии с планом действий, который мы согласовали с Соединенным Королевством в ноябре прошлого года. Позже добавятся истребители Typhoon и вертолеты Apache. Это именно то, что мы и должны делать вместе», - сказал Ханно Певкур.
Chinook - это мощные вертолеты поддержки, которые можно использовать для поддержки сухопутных подразделений и морских судов.
«Мы здесь для того, чтобы сотрудничать с Силами обороны Эстонии и другими европейскими союзниками. Это очень разносторонние машины, которые позволяют одновременно доставлять на поле боя большие количества людей и снаряжения», - сказал глава подразделения Chinook целевой авиагруппы, полковник-лейтенант Том Картер