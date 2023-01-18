Самый старый дом в Эльва спасли от сноса, но не знают, что с ним делать

Во-первых, MTÜ Elva Elama, которое является партнером и единомышленником волостного управления по вопросам сохранения и восстановления здания На Тартуском шоссе, 1, планирует провести в четверг мозговой штурм. Члены этого НКО уже громко потребовали сохранения здания. Однако 23 января состоится волостное собрание, где будут рассматриваться идеи по использованию здания.

Волостной старейшина Прийт Вярв сообщил, что в течение года, прошедшего с момента выкупа дома, НКО не выдвинула ни одной идеи, поэтому управа предложила обсудить, что делать с домом. «В волостной управе нет никакой информации», — сказал Вярв.

Член Elva Elama Тоомас Лаатсит сообщил, что перед собранием НКО планирует провести мозговой штурм. Лаатсит предложил, разбить на участке рядом со школой, сад, это сейчас очень модно, а старое здание могло бы стать местом для школьного музея.

По мнению Лаатсита, каменную часть дома можно было бы максимально восстановить до первоначального вида, а ветхую деревянную часть, которая находится со стороны двора заменить учебной аудиторией под открытым небом с выходом в сад. По мнению Лаатсит, старый дом размером примерно семь на пять метров без пристройки сегодня было бы трудно использовать. Пристройка пошла бы на пользу создаваемому музею.

Дом почтальонов был частью почтовой станции Удерна, главное здание которой было разрушено во время войны.