Рейнсалу президенту Армении: Украина должна выиграть войну

Рейнсалу обсудил с Хачатуряном двусторонние отношения между Эстонией и Арменией, российскую войну в Украине и сплочение связей между двумя странами, а также между Арменией и ЕС, передала пресс-служба МИД.

Обсуждая обстановку в сфере безопасности на Южном Кавказе, Рейнсалу сказал, что для Эстонии важно найти мирное решение конфликта в этом регионе. «Эстония поддерживает продолжение мирных переговоров между Арменией и Азербайджаном и мы готовы всесторонне этому содействовать».

Рейнсалу и Хачатурян сфокусировались на войне России в Украине и обсудили изменившуюся ситуацию в сфере безопасности в мире. Рейнсалу подчеркнул, что победа Украины и дальнейшая изоляция России на международном уровне обладают ключевым значением для укрепления основанного на правилах миропорядка.

Рейнсалу поблагодарил Армению за проделанную работу по проведению демократических реформ в области юстиции и образования, а также выполнению заключенного с ЕС партнерского соглашения.

Он отметил, что Эстония готова делиться с Арменией своими знаниями и опытом, чтобы поддержать ее в усилении отношений с ЕС. «Для этого мы в этом году в том числе будем активно заниматься программой Восточного партнерства и двусторонним сотрудничеством в сфере развития, чтобы приблизить партнеров к ЕС», - отметил Рейнсалу.

Обширное и расширенное соглашение о партнерстве между ЕС и Арменией, целью которого является экономическое, социальное, образовательное и направленное на зеленый переворот сотрудничество в сфере развития, вступило в силу в 2021 году, Эстония стала первой страной, которая его ратифицировала.