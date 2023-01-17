Вт, 17.01.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

В РИЙГИКОГУ С ПОМОЩЬЮ ШЕДЕВРА ⟩ Зеленые организовали арт-аукцион в поддержку своей предвыборной кампании

Ингрид Ландейро
, журналист
Зеленые организовали арт-аукцион в поддержку своей предвыборной кампании
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments

Сегодня Партия зеленых организовала аукцион, чтобы поддержать свою предвыборную кампанию. Среди прочего, на аукцион была выставлена ​​редкая графическая работа Пеэтера Мудиста.

Помимо Мудиста, на аукционе были представлены работы художников молодого поколения Эдуарда Зентшика и Кристель Мягеди. Аукцион вел музыкант Карл-Эрик Таукар.

«Мы собираем деньги на избирательный залог, чтобы участвовать в демократическом процессе. Сегодня ситуация такова, что залог стоит как минимальная зарплата и сами кандидаты не могут за него заплатить», - объяснила Postimees председатель Партии зеленых Йоханна Мария Тыугу.

«Зеленые видят, что у Эстонии есть будущее только как у умной научной страны, где почитают добро, образование и культуру. Будучи маленькими и динамичными, мы по-прежнему можем быть в авангарде изменений, стать первопроходцами, чтобы доказать возможность научно обоснованного зеленого поворота», - подчеркнула Тыугу.

Ключевые слова
Наверх