В РИЙГИКОГУ С ПОМОЩЬЮ ШЕДЕВРА ⟩ Зеленые организовали арт-аукцион в поддержку своей предвыборной кампании

Помимо Мудиста, на аукционе были представлены работы художников молодого поколения Эдуарда Зентшика и Кристель Мягеди. Аукцион вел музыкант Карл-Эрик Таукар.

«Мы собираем деньги на избирательный залог, чтобы участвовать в демократическом процессе. Сегодня ситуация такова, что залог стоит как минимальная зарплата и сами кандидаты не могут за него заплатить», - объяснила Postimees председатель Партии зеленых Йоханна Мария Тыугу.