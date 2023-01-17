Сегодня Партия зеленых организовала аукцион, чтобы поддержать свою предвыборную кампанию. Среди прочего, на аукцион была выставлена редкая графическая работа Пеэтера Мудиста.
В РИЙГИКОГУ С ПОМОЩЬЮ ШЕДЕВРА ⟩ Зеленые организовали арт-аукцион в поддержку своей предвыборной кампании
Зеленые организовали арт-аукцион в поддержку своей предвыборной кампании
Помимо Мудиста, на аукционе были представлены работы художников молодого поколения Эдуарда Зентшика и Кристель Мягеди. Аукцион вел музыкант Карл-Эрик Таукар.
«Мы собираем деньги на избирательный залог, чтобы участвовать в демократическом процессе. Сегодня ситуация такова, что залог стоит как минимальная зарплата и сами кандидаты не могут за него заплатить», - объяснила Postimees председатель Партии зеленых Йоханна Мария Тыугу.
«Зеленые видят, что у Эстонии есть будущее только как у умной научной страны, где почитают добро, образование и культуру. Будучи маленькими и динамичными, мы по-прежнему можем быть в авангарде изменений, стать первопроходцами, чтобы доказать возможность научно обоснованного зеленого поворота», - подчеркнула Тыугу.
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