Панельные дома советского времени – целая эпоха. В каждом из них живет много семей — и у жителей каждой квартиры свой вкус и свой стиль оформления жилища. Такие дома — как шоколадные яйца «Киндер сюрпрайз» с игрушкой внутри. Никогда не знаешь, что может скрываться за той или иной дверью.
Фото ⟩ Вы не представляете, какая роскошь скрывается за фасадом этого панельного дома в Мяннику!
Один такой приятный сюрприз находится в Мяннику, на улице Валдеку. В совершенно обычном с виду панельном доме скрывается поистине королевская резиденция. Двухкомнатная квартира похожа на миниатюрный Версальский замок. Почему бы нет? Кто сказал, что это неуместно?
Квартира с потрясающим воображение дизайном интерьера общей площадью 46,9 м2 расположена на четвертом этаже панельного дома.
Площадь гостиной составляет 15 м2, а площадь отдельной, полностью оборудованной кухни - 6,9 м2. Ванная тоже поражает своим великолепием, и, конечно же, в квартире есть гардеробная и балкон.
Очень удобное расположение дома. Он буквально утопает в зелени, а в пешей доступности находятся три детских сада, спортивный клуб, библиотека, тропы здоровья и продуктовые магазины. Хорошее автобусное сообщение.
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