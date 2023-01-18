Фото ⟩ Вы не представляете, какая роскошь скрывается за фасадом этого панельного дома в Мяннику!

Панельные дома советского времени – целая эпоха. В каждом из них живет много семей — и у жителей каждой квартиры свой вкус и свой стиль оформления жилища. Такие дома — как шоколадные яйца «Киндер сюрпрайз» с игрушкой внутри. Никогда не знаешь, что может скрываться за той или иной дверью.