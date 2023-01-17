Путин решил денонсировать международные договоры Совета Европы. К чему это приведет?

Законопроект объемом 338 страниц содержит 21 международное соглашение, участвовать в которых могут только государства-члены Совета Европы. Это в основном уставные документы, а также две европейские конвенции - по правам человека (с протоколами к ней) и о пресечении терроризма, плюс две европейские хартии - местного самоуправления и социальная.

Путин предлагает денонсировать весь пакет задним числом с 16 марта 2022 года.

Все эти документы российские власти игнорируют и сейчас, однако серьезным последствием денонсации, судя по законопроекту, должны стать поправки в два важных для условий войны закона - «О чрезвычайном положении» и «О военном положении».

Сейчас по этим законам Россия обязана в случае введения чрезвычайного или военного положения уведомить об этом Совет Европы, а также об отступлениях от своих обязательств по международным договорам, связанном с ограничением прав человека и сроках такого ограничения.

В законе о чрезвычайном положении говорится, что Россия должна сообщить о «временном ограничении» прав и свобод граждан, предусмотренных Конвенцией по правам человека, объеме и причинах отступления от нее.