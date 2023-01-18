В деревне Атла на острове Сааремаа ждет новую семью, чтобы разделить с ней тепло своего очага, чудесная недвижимость.
Фото: на Сааремаа опять продается очередной кусочек рая
В продаже жилой дом, построенный в 2010 году, надворные постройки и граничащий с морем земельный участок площадью 2,25 га.
На первом этаже просторного дома площадью 122,5 м2 расположены прихожая, кухня открытой планировки и гостиная, туалет, душевая и парилка. На мансардном этаже - просторный лестничный холл, спальня и балкон.
Дом отапливается камином-печью, воздушным тепловым насосом, электрическими радиаторами и полом с электроподогревом. В 2010 году на участке были построены новый традиционный забор из булыжников и железные ворота. Отремонтированная гавань Атла находится всего в 300 метрах от недвижимости. На участке растет много старых деревьев, также сохранились каменные изгороди и развалины старой кузницы.
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